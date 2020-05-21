«Ростелеком» набирает сотрудников для удаленной работы

«Ростелеком» в Северо-Западном федеральном округе объявляет о наборе агентов продаж в сегменте B2B (малый и средний корпоративный бизнес) для дистанционной работы на дому.

Инициатива компании вызвана сложившейся ситуацией в стране и стремлением компенсировать временную потерю занятости для той части населения, которая была трудоустроена в сфере массовых услуг. «Ростелеком» предлагает сотрудникам на удаленной работе агентское вознаграждение, обучение и последующее сопровождение со стороны опытных наставников. Агентам предоставляется доступ к базе клиентов.

При найме на работу отдается предпочтение кандидатам с навыками продаж или желанием их развивать. С каждым из отобранных кандидатов будет заключен договор гражданско-правового характера, все выплаты прозрачны, работа организована с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ. Для записи на собеседование, необходимо позвонить по телефону 8 800 302 19 87.

Тимофей Абраменко, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»:

«Мы все столкнулись с кризисными явлениями, которые стали следствием пандемии. Однако инициативный человек любой кризис способен воспринимать как точку роста, способ получить новые знания, навыки и опыт. Сегодня мы предлагаем хорошее решение для тех, кто оказался без работы в этот непростой период. Наши сервисы и услуги в настоящее время востребованы бизнесом, мы актуализировали многие предложения с учетом сложившихся обстоятельств».

«Ростелеком» предлагает бизнесу экосистемные решения, повышающие эффективность работы. «Виртуальная АТС» позволяет клиентам быстро и удобно организовать телефонию через интернет, услуга не требует дополнительных затрат на специальное оборудование. «Виртуальный центр обработки данных» дает возможность арендовать вычислительные мощности облачной платформы компании для размещения информационных систем, приложений, веб-сайтов и решения других цифровых задач. «Единая платформа сервисов безопасности» защитит электронную почту, веб-приложения и локальную сеть предприятия от сетевых угроз и кибератак в режиме 24/7. Узнать подробнее об этих и других услугах можно на официальном сайте «Ростелекома» и по номеру 8 800 200 30 00.

текст ПАО «Ростелеком», фото из Интернета