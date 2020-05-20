Если человек потерял работу

Введение карантинных мероприятий внесло коррективы в работу учреждений, которые оказывают государственные услуги. Служба занятости не стала исключением. Привычный порядок работы службы занятости с гражданами при их личном обращении изменился на дистанционный. Такой порядок предусмотрен временными правилами регистрации безработных граждан, утвержденными постановлением правительства России №460 от 08.04.2020 года. Нововведения вызвали много вопросов со стороны клиентов ЦЗН. Специалисты службы занятости подготовили ответы на них.

Как встать на учет по безработице?

Регистрация в качестве безработного в настоящее время проводится только в дистанционном режиме. В период самоизоляции центры занятости не принимают посетителей. Зарегистрироваться дистанционно в службе занятости можно двумя способами: через информационно-аналитическую систему «Общероссийская база вакансий «Работа в России» trudvsem.ru и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) gosuslugi.ru. Услуга доступна только пользователям, зарегистрированным на портале госуслуг, имеющим подтвержденную учетную запись. При подаче заявления в электронном виде нужно заполнить резюме.

После получения заявления служба занятости самостоятельно запрашивает в Пенсионном фонде сведения о доходах гражданина, проверяется факт его незанятости.

Важно предоставлять достоверную информацию. От каждого из факторов зависит размер и период выплаты пособия по безработице. При оформлении электронного заявления предлагается указать контактные данные. Это нужно для взаимодействия работодателей с гражданином для предложения работы, а также для службы занятости с целью получения уточненной информации, например, о наличии детей или их возрасте – для назначения доплаты к пособию, статьи увольнения – для установления размера и срока выплаты пособия.

Все ли могут получить пособие по безработице?

Пособие по безработице выплачивается только официально признанным безработными. «Безработный» – это статус, который присваивается гражданину службой занятости. Человек, который не работает, но не состоит в службе занятости на учете либо не признан таковым, является незанятым.

Не все могут быть признаны безработными. По закону о занятости населения не смогут получить статус безработного и, соответственно, пособие по безработице граждане, работающие по любой форме договоров, в том числе гражданско-правовых, учащиеся и студенты очной формы обучения, те, кто получает пенсию по старости или за выслугу лет, зарегистрированные индивидуальные предприниматели и еще некоторые категории граждан в соответствии со статьей №3 закона «О занятости населения в Российской Федерации». При этом они могут обратиться в службу занятости и будут зарегистрированы в качестве ищущих работу, но без присвоения статуса безработного. Представившие недостоверные данные также не будут признаны безработными. Признание безработным может осуществляться центром занятости только по месту жительства (регистрации) гражданина.

Какое пособие назначат?

В связи с введением ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции постановлением правительства России №346 от 27.03.2020 года максимальный размер пособия по безработице увеличен до уровня МРОТ и составляет 12 130 рублей в месяц (в Республике Коми на эту сумму начисляется районный коэффициент). Минимальный размер пособия по безработице составляет 1500 рублей в месяц, также увеличенный на размер районного коэффициента.

Максимальный размер пособия предусмотрен для граждан, лишившихся работы после 1 марта 2020 года и зарегистрированных в службе занятости в качестве безработных. Максимальный размер пособия для указанной категории назначается в апреле-июне 2020 года. Исключение составят граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия. При этом понятие «лишившийся работы» означает увольнение, расторжение трудового договора или контракта с соответствующей записью в трудовой книжке.

Если в семье с несовершеннолетними детьми один или оба родителя, лишившиеся работы после 1 марта 2020 года, признаны безработными, то на каждого ребенка назначается доплата к пособию по три тысячи рублей в месяц одному из родителей. Пособие в таком размере и доплату на детей граждане будут получать с даты регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне. На граждан, уволенных до 1 марта 2020 года, а также ранее или длительно не работавших, этот порядок не распространяется.

Минимальный размер пособия – 1500 рублей – назначается гражданам, длительно не работающим официально, уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, и признанным в установленном порядке безработными. Такое же пособие будет назначено и гражданину, завершившему официально предпринимательскую деятельность.

Для уволенных до 1 марта 2020 года размер пособия составит от 1500 до 12 130 рублей. Размер определяется исходя из стажа работы за последний год до обращения в службу занятости. Если человек отработал более 26 недель и у службы занятости имеются подтверждения размера среднего заработка за последние три месяца работы, ему назначается 75 процентов от среднего заработка за первые три месяца безработицы и 60 процентов за последующие три месяца безработицы. Если гражданин относится к категории предпенсионеров, то ему будет выплачиваться пособие в размере 75 процентов от среднего заработка – первые три месяца безработицы, 60 процентов – последующие четыре месяца, 45 процентов – с 8 по 12 месяц безработицы. Но во всех случаях – не выше максимального размера пособия по безработице.

При отсутствии подтверждения среднего заработка назначается минимальное пособие – 1500 рублей. Также минимальное пособие назначается отработавшим менее 26 недель в течение последнего года до обращения в службу занятости, даже если это гражданин предпенсионного возраста.

Указанные суммы пособия по безработице устанавливаются на месяц. Выплаты рассчитываются по дням. Например, человек, признанный безработным с 16 числа, получит половину месячного пособия в текущем месяце, а признанный с 21 числа – треть месячного пособия в текущем месяце.

Кому положена региональная выплата в 5000 рублей?

В Республике Коми гражданам, признанным в установленном порядке безработными в период с 1 мая 2019 года до 1 мая 2020 года, которым по состоянию на 1 мая 2020 года не назначена максимальная величина пособия по безработице и которые не признаны в установленном порядке малоимущими (не являются членами семей, признанных в установленном порядке малоимущими), предоставляется единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей. Сумма будет выплачена в беззаявительном порядке, однократно, без увеличения на районный и северный коэффициенты. Это региональная мера финансовой поддержки. Начисление сумм начнется после 17 мая 2020 года.

Почему из перечня получателей единовременной региональной выплаты исключены малоимущие граждане?

Малоимущие граждане могут претендовать на государственную социальную помощь в виде пособия на основании социального контракта. Этот вид социальной помощи является более длительной и финансово выгодной формой финансовой поддержки. Социальный контракт – это пилотный проект, в котором Республика Коми принимает участие. Контракт может быть заключен по одному из четырех направлений: поиск работы, прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования и стажировка, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или организация крестьянского (фермерского) хозяйства; осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Цель социального контракта – помочь малоимущей семье или одиноко проживающему малоимущему гражданину выйти из бедности путем использования активных форм занятости – трудоустройства, получения новой профессии с дальнейшим повышением квалификации, открытия собственного дела.

Когда гражданин, подавший заявление дистанционно, получит пособие?

Пособие по безработице назначается гражданину одновременно с признанием его безработным. Выплата пособий производится в соответствии с законодательством о занятости населения (статья 31 закона №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»). При этом не установлены единые для всех дни выплаты пособий. Пособие выплачивается в зависимости от даты признания гражданина безработным, дат прохождения перерегистраций. В соответствии с п.6 указанной выше статьи пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии прохождения безработным перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки, но не более двух раз в месяц.

Расчеты пособий по безработице производятся только в рабочие дни. Также только в рабочие дни банковские организации обрабатывают платежные поручения о зачислении сумм пособий на счета граждан. Срок обработки платежных поручений может составлять до трех-пяти дней. Получение средств пособия почтовым переводом зависит от работы почты.

Гражданам, которым назначено пособие по безработице, оно будет выплачено в полном объеме в соответствии со сроками и назначенными периодами.

Как проходит перерегистрация безработных граждан?

В период введения ограничительных мероприятий перерегистрация проходит дистанционно. Личная явка для перерегистрации не требуется, она производится автоматически, при необходимости с гражданином будут связываться специалисты. В случае трудоустройства гражданин должен своевременно сообщить о факте своего трудоустройства, чтобы не произошло переплаты пособия по безработице. Иначе полученные излишне средства придется возвращать добровольно или в судебном порядке.

Как безработным гражданам получить справку, например, для соцзащиты?

Направить запрос на предоставление справки можно по электронной почте центра занятости населения, где гражданин состоит на учете, или через виртуальную приемную интерактивного портала службы занятости Республики Коми komitrud.rkomi.ru. Обязательно нужно указать, каким образом направить справку – электронной почтой и/или почтовым отправлением.

Где можно получать информацию об изменениях, касающихся работы центров занятости, порядка регистрации и перерегистрации, новшествах службы занятости?

Центры занятости населения информируют граждан и работодателей об изменениях и порядке действий в новых условиях через свои группы в социальной сети, интерактивный портал службы занятости komitrud.rkomi.ru. Там же размещается информация о срочных вакансиях.