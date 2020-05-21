Коми сибиряк Иван Горчаков

Уроженец села Пыелдино стал героем в боях за освобождение Польши

В российский Год памяти и славы газета «Республика» продолжает цикл статей о земляках – героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны. Выросший в Сибири коми воин Иван Горчаков совершил подвиг в 22 года. Он выжил на войне, вернулся домой и прожил долгую и интересную жизнь. Своим земляком его считают в селе Пыелдино, в сибирском городе Ишиме и в Санкт-Петербурге.

Родом из Пыелдино

Иван Горчаков родился 12 июля 1922 года в деревне Озымпом сысольского села Пыелдино в семье портного Павла Горчакова. Профессия отца, видимо, сыграла свою роль в том, что после войны 25-летний Иван некоторое время был директором ателье мод в Тюмени.

На родине своих предков Иван прожил недолго. Портного Павла Горчакова ценили и уважали в Пыелдино и звали Орда Павел (прозвище Орда означало «передовой, впереди идущий»). Высоко ценили Орда Павла и в Сибири, куда в 1920-е годы он ежегодно ездил на заработки. Там его уговорили остаться навсегда. Жалко было мастеру покидать добротный дом, тяжело расставаться с родственниками и друзьями. Но он подумал и решил, что Сибирь – это не Америка, всегда можно съездить в отпуск в Пыелдино. Так в 1923 году коми семья Горчаковых переехала в Сибирь.

Музей Пыелдинской средней школы бережно хранит память об Иване Горчакове и его подвиге. В 2000 году школьникам удалось записать воспоминания героя и его супруги – блокадницы Марии Афанасьевны на видеокассету. Этот документ всегда будет напоминать юным сельчанам о подвиге земляка.

Вот что вспоминал о своем детстве Иван Горчаков: «Со слов родителей, они уехали из Пыелдино, когда мне еще не было и года от роду. Жили они сначала в различных городах Урала. Для портных, конечно, это было обычное явление. Когда мне было пять-шесть лет, то семья переехала в Ишим. А потом еще дальше – в село Абатское».

С первого по шестой класс Иван учился в Абатской школе крестьянской молодежи. С четвертого класса выпускал стенную газету. Однажды уронил на себя керосиновую лампу, вспыхнула одежда. Иван получил ожоги и две недели не ходил в школу. В Абатском он первый раз в жизни увидел самолет (и вроде даже полетал на нем) и впервые посмотрел кино – легендарного «Чапаева».

В 1936 году семья переехала в город Ишим. Среднюю школу – с 7 по 10 класс – Иван прошел уже в этом городе. После школы в 1940 году он несколько месяцев успел поработать на Ишимской обувной фабрике.

Отец Ивана шил сибирякам мужскую и женскую одежду. В 1930 году в Абатском открылись детские ясли, и мать, Ульяна Степановна, стала там заведующей.

«Они самые настоящие коми, – вспоминал про родителей Иван Горчаков. – В сельской местности до войны паспортов не было, а где-то в 1930-х годах началась паспортизация. Неграмотные родители, получая паспорта, вписали, что они русские. Когда уже я стал получать паспорт, думаю, какой же я русский, если мать и отец коми. Поэтому я получил паспорт с отметкой национальности «коми». Позже отец и мать также исправили национальность в паспорте на коми. Они всегда оставались коми людьми».

Во время войны отец героя числился в трудовой армии, работал в Новосибирске в военном училище портным. Мать сначала оставалась в Ишиме, в 1941 году уехала к сестре в деревню Сычево Абатского района. В 1942 году мать Ивана заболела и умерла.

Зенитчик и артиллерист

В октябре 1940 года Ивана призвали в армию, он стал артиллеристом Барановского артиллерийского учебного полигона в городе Ворошиловск-Уссурийский (Уссурийск). На берегах Уссури застало красноармейца Горчакова известие о начале войны. Он сразу же написал рапорт об отправке на фронт, но получил отказ. Дальневосточный фронт перешел на военное положение и охранял восточные рубежи родины. Когда в июле 1942 года в Хабаровске открылось артиллерийское училище, Иван Горчаков прошел там обучение. И в феврале 1943 года попал на фронт. Он принял под команду огневой взвод из двух 37-мм зенитных пушек в 997-м зенитном артиллерийском полку 12-й зенитной артиллерийской дивизии. Прошел боевое крещение под Воронежем, сражался на Курской дуге, прикрывал форсирование Днепра. Советские зенитные пушки не только прикрывали войска от ударов противника с воздуха, но и участвовали в отражении танковых атак.

«Война застала меня в Приморском крае, в летнем лагере, – рассказывал он школьникам Пыелдино. – Всех, кто был со средним образованием, направили в офицерские училища. Я окончил артиллерийское училище, получил офицерское звание младшего лейтенанта и специальность командира взвода зенитной артиллерии. И после этого я вновь подал рапорт с просьбой отправить на фронт».

Под Гомелем Горчаков стал командиром 4-й зенитной батареи и получил воинское звание лейтенанта. С зимы 1943 года участвовал в военных действиях на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. За успешные действия в одном из боев был награжден орденом Красной Звезды, а за бои под Брестом удостоен ордена Отечественной войны VI степени. В 1944 году уже на территории Белоруссии Горчакову было присвоено звание старшего лейтенанта.

Задача – удержать плацдарм

К октябрю 1944 года Иван Горчаков командовал батареей 997-го зенитного артиллерийского полка 12-й зенитной артиллерийской дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фронта. Свой героический подвиг уроженец Коми края совершил в Польше. 4 октября 1944 года на западном берегу реки Нарев в районе населенного пункта Дзбанице к северу от Сероцка зенитная батарея под командованием Ивана Горчакова удержала плацдарм до подхода подкрепления.

7 октября 1944 года Советское информбюро сообщило, что на правом берегу реки Нарев в течение двух дней шел тяжелый бой. Противник собрал здесь много танковой силы, пехоты, намеревался одной атакой уничтожить плацдарм. Но советская пехота и артиллеристы бесстрашно встали против фашистов, и тем пришлось отступить. В двухдневном бою было разбито больше двухсот фашистских танков.

4 октября противник после артиллерийской подготовки крупными силами пехоты и танков перешел в наступление в направлении Тщепово, чтобы ликвидировать тактически важный плацдарм наших войск на западном берегу реки Нарев. Более тридцати вражеских танков при поддержке пехоты предприняли контратаку против батареи Горчакова, артиллеристы уничтожили семь танков и большое количество солдат и офицеров противника.

«Плацдарм на реке Нарев был не такой уж и большой: по линии фронта – около двадцати пяти километров, – вспоминал Иван Горчаков. – Но, как я узнал позже, там участвовало в бою около двадцати тысяч солдат и офицеров, почти четыре тысячи пушек и минометов. Сначала противник перешел в наступление. Передовые части нашей пехоты – а на плацдарме находились всего две зенитные батареи – под давлением значительно превосходящих сил противника начали отходить к реке. Но моя зенитная батарея оставалась, и я перевел орудия на противотанковую оборону. К батарее быстро приближалось свыше тридцати «тигров». Очередная атака танков противника последовала с трех направлений, но и этот удар был отражен батареей. Немцы вынуждены были снова отступить. Но на батарее также было разбито три орудия. Немцы снова предпринимали одну атаку за другой. Был подбит еще один танк, но разбито и последнее орудие на батарее. Силами личного состава пришлось организовать борьбу ручными и противотанковыми гранатами».

Из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза: «В критический момент, когда не было сильных средств борьбы с танками, товарищ Горчаков проявил исключительную храбрость и геройство. Силами уцелевшего личного состава он организовал борьбу с танками ручными и противотанковыми гранатами, подбив при этом один танк. К исходу дня, когда батарея оказалась в кольце и кончились гранаты, танки противника вошли на огневую позицию батареи. Товарищ Горчаков и в этот момент не прекратил сопротивление. Вражеская пехота не была допущена на батарею. В ходе неравного боя батарея уничтожила семь тяжелых вражеских танков типа «Тигр», рассеяла и частью уничтожила до батальона пехоты противника. Противник был остановлен, не добившись своей цели. Плацдарм был удержан до подхода наших подкреплений».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший лейтенант Иван Горчаков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4957. Помимо этого, среди наград героя два ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейные награды.

День Победы Иван Горчаков встретил в санитарном эшелоне на небольшой польской станции. В конце апреля, за несколько дней до окончания войны, он был тяжело ранен в немецком городе Штеттин. Осколком ему пробило грудь, вторым раздробило надбровье, а третий остался в животе, в области почек. Пришлось в Пермском военном госпитале выдержать несколько операций.

Фронтовик-кадровик

В 1946 году капитан Иван Горчаков был уволен в запас и вернулся в Ишим, где чуть больше года проработал начальником отдела кадров обувной фабрики. В августе 1947 года коммунист-фронтовик переехал в Тюмень и возглавил ателье мод областного центра. Он не только улучшил пошив верхней одежды, но и наладил производство мужских галстуков.

Затем Горчакова пригласили в управление МГБ СССР по Тюменской области и предложили стать кадровым сотрудником органов госбезопасности. В августе 1948 года он получил направление в Ленинградскую высшую школу МГБ СССР имени Кирова. В 1950 году окончил это учебное заведение, а в 1952-м заочно окончил Ленинградский государственный университет. С октября 1952 по май 1954 года Иван Горчаков служил начальником отдела сектора КБ-11 в атомной кузнице СССР – закрытом городе Арзамас-16 (сейчас это Саров). С мая 1954 и до ухода в отставку в 1971 году подполковник Горчаков проходил службу в 3-м отделе контрразведки Управления КГБ СССР по Ленинграду и Ленинградской области. Здесь фронтовик получил звание «Почетный сотрудник госбезопасности». В 1971 году в звании подполковника вышел в отставку.

С апреля 1971 года работал старшим инженером в НИИ «Энергосетьпроект». Через три года возглавил отдел кадров института и проработал в этой должности до апреля 1982 года. Проживал в Ленинграде/Санкт-Петербурге, занимался общественной деятельностью. Со своей женой Машей Иван познакомился уже после войны в Северной столице. Когда началась война, Марии Богдановой было семнадцать лет. И она перенесла все ужасы блокады, работала на заводе в осажденном городе.

На пенсии Горчаков активно вел общественную работу, являлся председателем Совета героев Советского Союза. Умер 27 февраля 2004 года в возрасте 81 года. Похоронен на Красненьком кладбище Санкт-Петербурга.

В 1975 году Иван Горчаков приезжал на родину, встречался с руководителями республики и района, посетил родные пыелдинские места, школу. В 1989 году школьники из Пыелдино впервые побывали у него в гостях в Ленинграде. После этого в гостях у героя были еще несколько раз: в 1994, 2000 и в 2004 годах. На здании школы в Пыелдино есть мемориальная доска герою-земляку. Весной 2015 года на здании Ишимской обувной фабрики в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска Ивану Горчакову. Также память о нем увековечена на мемориальных досках в Сарове на территории Российского ядерного центра – ВНИИЭФ и на улице Гагарина в Ишиме.

Биография Ивана Павловича Горчакова в чем-то напоминает биографию другого Ивана Павловича – Морозова. Легендарный руководитель Коми АССР тоже родился в Сысольском районе в простой крестьянской семье (на два года был младше своего тезки Горчакова). Прошел войну, был тяжело ранен, вернулся домой, женился на девушке Маше, вел активную работу по восстановлению и укреплению страны. После войны коммунисту и герою-фронтовику Ивану Горчакову предложили возглавить Верховный Совет Коми АССР, но он скромно отказался.

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено Музеем истории и культуры Сысольского района