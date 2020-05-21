Надежность для севера

Тепловую систему Инты модернизируют силами «Т Плюс»

19 мая прошла видеопресс-конференция генерального директора ПАО «Т Плюс» Андрея Вагнера и руководителей филиалов компании в регионах. Главная новость для Коми – грядущая модернизация системы теплоснабжения Инты: в ближайшие годы в городе планируется построить газовую котельную на замену действующей угольной ТЭЦ. А уже в 2020-м в Инте запустят блочно-модульную котельную для подстраховки в периоды пиковых нагрузок.

Напомним, сейчас идет модернизация тепловой системы в Воркуте. Центральная водогрейная котельная уже полностью готова перейти на газ и ждет подвода топлива в ближайшем будущем.

– Надеемся начать пусконаладочные работы в конце июля, – сообщил директор филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» Сергей Добров.

До конца этого года должно завершиться переоснащение под газ воркутинской ТЭЦ-2.

В Инте же еще многое предстоит сделать, чтобы теплоснабжение там было надежным и качественным. Сейчас ситуация в городе непростая: муниципальная районная котельная закрыта, а на ТЭЦ, которая осталась единственным источником тепла, сложности с топливом. После того как «Интауголь» прекратил работу и «родного» для ТЭЦ топлива не стало, в город начали завозить воркутинский уголь. Но он технологически подходит для металлургической промышленности, а не для отопления: мелкие фракции, влажный, поэтому портит оборудование, и теплоотдача от него далеко не лучшая. В результате в Инту начали завозить крупнофракционный энергетический уголь из Хакасии, вместе с доставкой получается дорого, поэтому в перспективе лучший вариант решения проблемы – строительство газовой котельной.

– Мы подготовили принципиальное решение для города. Находимся на стадии согласования с Газпромом, балансовое решение по газу есть, осталось решить вопрос строительства газопровода от магистрали, там порядка 22 километров. Если ничего не сорвется, то, надеюсь, в 2022 году в Инте появится новая газовая котельная, взамен существующей ТЭЦ. Тогда проблему с надежностью в этом городе разрешим совсем, – заявил Андрей Вагнер.

Но до этого времени Инте нужна котельная, которая бы подстраховала ТЭЦ в моменты пиковых нагрузок. И ее построят уже в этом году – блочно-модульную, мазутную, на 20 гигакалорий.

– Контракт на строительство подписан 12 мая, – сообщил Сергей Добров. – С 1 ноября должны ввести в эксплуатацию.

Большая проблема, по словам Сергея Доброва, сейчас еще и в том, что тепловая система Инты разбалансирована. Тепловики каждый год после гидравлических испытаний выдают предписания организациям, управляющим многоквартирными домами, что нужно исправить, к началу отопительного сезона вроде бы все выполняется, а в морозы местные умельцы начинают «улучшать» тепловые узлы в домах на свое усмотрение. В результате в доме, стоящем в 300 метрах от ТЭЦ, холодно, а в соседнем – жара.

Еще одна сложность – состояние котельных агрегатов ТЭЦ на данный момент пока далеко от идеального, поэтому начат их ремонт. На него направят 178 миллионов рублей. В целом же, по подсчетам директора филиала, на ремонт и модернизацию своих объектов в Коми «Т Плюс» в этом году направит порядка 1,8 миллиарда рублей.

Кроме того, на пресс-конфе-ренции Андрей Вагнер рассказал, как на работу «Т Плюс» повлияла ситуация с коронавирусом. Многие получатели коммунальных ресурсов воспользовались тем, что начисление пеней и прочие меры против должников сейчас временно не применяются по решению правительства России, поэтому в апреле компания в регионах своей работы в общей сложности недополучила три миллиарда рублей за отопление и электроэнергию. Впрочем, в мае ситуация, по словам Андрея Вагнера, несколько выравнивается, но по первым неделям судить все же сложно.

В то же время в текущем году на ремонты, модернизацию, реконструкцию сетей, генерирующих мощностей и других объектов в разных регионах запланировано более 30 миллиардов рублей. Подписаны контракты, подрядчики начинают работу. Корректировать планы в сторону уменьшения в «Т Плюс» не намерены, как и откладывать начало летней ремонтной кампании, поэтому если проблема с собираемостью платежей останется, возможно, придется брать кредиты.

Кроме того, доходы компании несколько снизились из-за уменьшения объемов производства и отпуска тепла: зима была теплая, различные предприятия уменьшили потребление ресурсов из-за сокращения производства в связи с пандемией.

Но в самом ПАО «Т Плюс», как отметил генеральный директор, по причине снижения доходов оптимизации штата не произошло, хотя часть сотрудников теперь работает удаленно. Оперативный персонал обеспечили средствами индивидуальной защиты, на работу возят на служебном транспорте, регулярно проводятся обработки рабочих мест.

В отопительном сезоне-2019/2020 повреждаемость тепловых сетей в целом по ПАО «Т Плюс» снизилась на шесть процентов, по Коми – на 8,8 процента.

Также на вопросы журналистов республики ответила генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» Елена Борисова. В частности, она рассказала о реализации в регионе проекта по установке онлайн-систем удаленного сбора данных с приборов учета тепла. Делается это за счет внутренних (внетарифных) источников финансирования компании. Собственникам помещений деньги на такие цели вносить не нужно.

– По сути это установка модема на уже существующий общедомовой прибор учета. В наших планах установить около трех тысяч таких модемов в республике. Касается это и многоквартирных домов, и различных организаций. На сегодняшний день мы уже установили около 900 устройств. К 1 сентября работы планируем закончить. Чем хорош проект, так это тем, что дает возможность управляющим организациям подключиться к системе «Умный город» и видеть все утечки, нарушения, которые могут быть в тепловой системе дома, – пояснила Елена Борисова. – Это и удешевление, упрощение рабочих процессов: зачем постоянно посылать персонал, чтобы снимать показания, если это можно сделать в онлайн-режиме?

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»