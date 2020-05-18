Число инфицированных COVID-19 выросло

По состоянию на 18 мая в Коми лабораторно подтверждены 968 случаев заболевания COVID-19, за сутки добавилось 37 случаев. Выздоровели 418 человек, скончались 17 человек. Резкий прирост случаев заболевания произошел из-за распространения инфекции среди вахтовиков.

Как пояснил в традиционном обращении к жителям Коми временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба, пять очагов распространения коронавирусной инфекции среди вахтовиков локализованы. Напомним, очаги были выявлены в поселке Чикшино Печорского района, в городе Микуне Усть-Вымского района, в двух вахтовых поселках близ Усинска и в Воркуте.

По словам руководителя региона, увеличение количества заболевших было прогнозируемо, поэтому власти республики не пошли на полную реализацию первого этапа снятия ограничений. Если бы начали работу непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг, в ситуации, сложившейся на данный момент, их пришлось бы опять закрыть. Вопрос о начале первого этапа снятия ограничений будет решаться 21 мая.

В Усинске, где выявлены два очага распространения коронавируса, по состоянию на 17 мая зарегистрированы 83 инфицированных COVID-19. Как сообщили в Усинской ЦРБ, в последние дни прирост числа заболевших происходит преимущественно за счет инфицированных в вахтовых поселках одного из предприятий. Часть инфицированных не имеют каких-либо проявлений заболевания, но представляют опасность для здоровых людей как источник инфекции. Поэтому все вновь инфицированные, как больные, так и пациенты без клинических проявлений заболевания, госпитализируются в инфекционное отделение. В воскресенье в этом отделении находились 37 пациентов. Часть пациентов переведены в Коми республиканскую клиническую больницу с помощью сотрудников Центра медицины катастроф. Последний рейс в Сыктывкар состоялся 16 мая.

Главврач Усинской ЦРБ Максим Чуркин объяснил, почему пациентов отправляют в Сыктывкар. По словам медика, в районных больницах развернуто количество коек в соответствии с расчетными нормативами. А в столице республики открыты ковидные койки в Республиканской инфекционной больнице, а также под ковидный госпиталь на 650 коек перепрофилирована Коми республиканская клиническая больница. Поскольку очаги инфекции в Усинском районе образуются в вахтовых поселках, сразу возникает большое количество зараженных, которым требуется оказание медицинской помощи. При этом большинство инфицированных являются приезжими из других регионов России и не имеют возможности даже в легких случаях течения болезни проходить лечение на дому.

При заполнении инфекционного отделения Усинской ЦРБ проводится распределение пациентов на группы в зависимости от состояния. С помощью сотрудников Центра медицины катастроф пациенты эвакуируются авиационным транспортом в Коми республиканскую клиническую больницу. Часть коечного фонда, подготовленного под коронавирусных больных в Усинске, держится в резерве.

Максим Чуркин отметил, что в первую очередь в Сыктывкар отправляются пациенты со средней степенью тяжести течения болезни, а также пациенты старше 60 лет или имеющие хронические заболевания: сахарный диабет, ожирение, болезни сердца и легких.

В Воркуте общежитие подрядной организации ООО «Северная алмазная компания», где находятся около восьмидесяти человек, получило статус временного обсерватора, выход на улицу всем жильцам запрещен. Такая мера была принята из-за того, что трое жильцов общежития попали в больницу с высокой температурой, первый анализ на коронавирус у них оказался положительным. Затем в больницу с высокой температурой и признаками вирусного заболевания были доставлены еще восемь человек.

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев сообщил, что жильцы общежития находятся под медицинским наблюдением, им привозят питание и одноразовую посуду. Мэр города подчеркнул, что трое вахтовиков, у которых тест на коронавирус дал положительный результат, в городе уже больше месяца, поэтому нельзя считать, что они были инфицированы за пределами Воркуты. Сейчас выясняется, от кого эти люди могли заразиться.

Игорь Гурьев отметил, что инфекцию завозят не только вахтовики. Так, один из жителей города вернулся из южного региона страны, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Тест на коронавирус дал у него положительный результат. В начале мая в Воркуту вернулась семья из Подмосковья. У этих людей уже был подтвержденный диагноз COVID-19, они после приезда сами направились в инфекционную больницу. Сейчас выясняется, каким образом эти люди вообще могли отправиться в поездку. По словам мэра Воркуты, оперативно выявлены и предупреждены о необходимости соблюдения строгого карантина те люди, которые ехали в одном вагоне с предполагаемыми инфицированными. Эти граждане теперь относятся к группе риска, поэтому им выданы больничные листы на время карантина.

Людмила ВЛАСОВА

Фото ТАСС