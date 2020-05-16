Владимир Уйба обсудил с руководителями муниципалитетов вопросы подготовки к проведению ЕГЭ

15 мая врио главы Республики Коми провёл еженедельное селекторное совещание с руководителями администраций городов и районов республики. На совещании были заслушаны доклады муниципальных образований о подготовке к проведению Единого государственного экзамена, подготовке к новому учебному году и организации транспортной доступности населённых пунктов.

По данным Министерства образования, науки и молодежной политики региона, в этом году ЕГЭ будут сдавать более 5 тысяч ребят, в том числе выпускники прошлых лет. А с учётом педагогов, медработников и технического персонала в проведении итоговой аттестации будет задействовано более семи тысяч человек.

Роспоребнадзором России разработаны рекомендации по подготовке пунктов проведения ЕГЭ в условиях пандемии. Прежде всего, всем участникам будут выданы маски и перчатки. Пункты проведения экзамена должны быть обеспечены дозаторами с антисептическими средствами, бесконтактными термометрами, оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей. В каждом учебном кабинете должно быть не более 8-10 человек. В связи с этим, в пунктах проведения экзаменов необходимо предусмотреть дополнительные аудитории. В Печоре, например, необходимо ещё семь.

Сроки проведения ЕГЭ правительством России пока не определены. Время на подготовку есть как у организаторов, так и у выпускников. Главам городов и районов поручено провести разъяснительную работу с руководителями образовательных учреждений, а также с 11-классниками и их родителями, сообщила пресс-служба руководителя региона.

С докладами по вопросам повестки выступили руководители администраций Усть-Вымского, Княжпогостского, Сысольского районов, а также Печоры и Воркуты.

По итогам совещания Владимир Уйба дал ряд поручений профильным министерствам. Так, Минстрою Коми необходимо принять меры по приведению в нормативное состояние участков автомобильных дорог Визинга – Кажим и Куратово – Широкий Прилук.

Отдельно была рассмотрена тема занятости населения и принимаемых мер по снижению уровня безработицы. Руководителям городов и районов рекомендовано увеличить объёмы оплачиваемых общественных работ, использовать возможности программы «Народный бюджет» для трудоустройства безработных, а также обратить внимание на социальные контракты, востребованность которых продолжает расти. Так, в Сысольском районе заключено 84 социальных контракта, в Княжпогостком районе – 42, в Усть-Вымском – 21, в Печоре – 17.

— Надо максимально использовать все средства и возможности, чтобы люди могли трудоустроиться и получать за работу деньги, — заключил Владимир Уйба.