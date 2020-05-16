Уважаемые жители Республики Коми!

Поздравляю вас с Днем коми письменности!

Этот праздник символизирует собой память о первом епископе Великопермском, выдающемся защитнике и проповеднике православия святителе Стефане Пермском. Он вошел в историю российского просвещения как писатель и переводчик, философ и художник, основоположник древнего коми литературного языка. Именно он в 1372 году создал коми азбуку – анбур и перевел некоторые богослужебные книги на коми язык. Это во многом предопределило успех христианизации Коми края.

Сегодня мы с гордостью говорим о духовном подвиге Стефана Пермского. Очень важно сохранять заложенные им традиции коми письменности, стремиться передать молодому поколению уважение к историческому и культурному наследию республики.

Я искренне благодарю всех, кто бережно хранит и развивает языковое многообразие, доставшееся нам от предков.

Желаю всем жителям республики успехов в делах, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Владимир Уйба, врио главы Республики Коми