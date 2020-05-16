Набережная поселка Парма преобразится

Благодаря проекту «Народный бюджет» в 2020 году в усинском поселке Парма будет благоустроена общественная территория в районе Набережной.

Как сообщила администрация Усинска, данная территория расположена в прибрежной зоне, которая является привлекательной для гостей и жителей поселка, но соответствующая инфраструктура пока отсутствует.

За лето планируется установить уличные светильники, уложить тротуарную плитку, закупить, доставить и установить малые архитектурные формы, провести работы по озеленению территории.

Общая стоимость народного проекта составила 555 556 рублей, в том числе из республиканского бюджета Республики Коми выделено 500 тысяч рублей, из бюджета городского округа – 55 556 рублей.

На сегодня заключен договор на выполнение работ по установке парковых светильников. Ведется подготовка участка: вывоз мусора, очистка грунта, удаление кустарников, корчевание пней.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Усинска