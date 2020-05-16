Ремонтно-дорожная кампания стартовала с Сыктывкара

С наступлением тепла в Коми началась ремонтно-дорожная кампания. О том, какие суммы запланированы в этом году на приведение в порядок дорожной сети в городах региона и какие дороги будут ремонтироваться, узнала «Республика».

В Сыктывкаре уже приступили к ремонту в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году работы начали с поселка Краснозатонский и ряда городских улиц. В минувшую среду мэр столицы Наталья Хозяинова проинспектировала старт ремонта дорог.

Первой точкой инспекции стала улица Краснозатонская. Здесь подрядчик уже снял старое покрытие и обустроил выравнивающий слой асфальта протяженностью около 750 метров. В ближайшую неделю уложат финишный слой мастичного асфальтобетона и укрепят обочины.

Второй объект осмотра – улица Чкалова, которую отремонтируют на протяженности около 900 метров от улицы Энгельса до въезда на оптовые базы по Октябрьскому проспекту. В настоящий момент идет срезание старого асфальта, на некоторых участках уже начат монтаж новых бордюрных камней. Кроме этого, проведены работы по улице Юхнина – произведено фрезерование. Дальнейшие работы продолжатся чуть позднее, после завершения ремонта тепловых сетей.

Наталья Хозяинова проинформировала, что летом планируют отремонтировать более 30 километров асфальта на 38 улицах и участках дорог города на общую сумму свыше 420 миллионов рублей.

– В этом году у нас три подрядчика, все местные. Уверены, что весь объем запланированных работ будет выполнен в срок. По городу работы стартовали, по Эжве подготовительные работы начнутся с конца мая, а ремонт – с 1 июня. Завершение работ – поэтапно по отдельному графику, но не позднее конца сентября, – отметила Наталья Хозяинова.

Градоначальник подчеркнула, что все работы синхронизированы с планами ремонта сетей ресурсоснабжающих организаций, что необходимо для предотвращения раскопок по свежему асфальту.

Начальник городского управления ЖКХ Александр Гонтарь добавил, что технология, по которой производится ремонт (щебеночно-мастичный асфальтобетон), зарекомендовала себя и хорошо служит в этих климатических условиях:

– Мы начали и до конца мая проводим обследование всей улично-дорожной сети, включая те участки, которые ремонтировали по БКАД в прошлом году. Могу сказать, что эти дороги перенесли зиму отлично. Даже несмотря на многократные переходы из минусовой температуры в плюсовую, что является серьезным испытанием для дорожного покрытия.

Он также добавил, что, помимо капремонта дорог по БКАД, силами муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» начат повсеместный ямочный ремонт.

Все участки, попавшие в план ремонта по БКАД, для удобства горожан отображены на специальной онлайн-карте.

Муниципальное казенное предприятие «Ухтаспецавтодор» разместило на сайте госзакупок аукцион на выполнение работ по приведению в нормативное состояние автодорог местного значения и улиц в населенных пунктах административного центра. Начальная цена контракта составляет 134,3 миллиона рублей. Всего в перечне 15 улиц, дорог и проездов Ухты. По условиям контракта работы должны быть завершены 30 сентября. Подрядчику необходимо заменить асфальтное покрытие: срезать существующее и положить новое. В некоторых сметах говорится о щебеночно-мастичном асфальтобетоне (его будут использовать при ремонте проспекта Ленина), в других – про асфальтобетонные смеси марки II.

Как сообщил мэр Воркуты Игорь Гурьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в Воркуте в план по ремонту дорог на 2020 год вошли 15 улиц городского округа, из них 11 в городской черте, три – в поселке Воргашор и одна – в поселке Северный, участок КАД (по западу). На эти цели Воркута получила 175 миллионов рублей из республиканского бюджета. В рамках кампании запланированы работы по асфальтированию, замене светильников на энергоэффективные, частичной замене бордюрного камня и обустройству тротуаров на общую стоимость более 69,3 миллиона рублей. Для проведения работ уже закуплены необходимые материалы: песок, щебень четырех разных фракций, битум, опорные кольца, цемент и прочее.

Оставшиеся средства в размере 31,7 миллиона рублей направлены на приобретение дополнительной дорожной техники: асфальтоукладчика, фрезы, двух катков и двух компрессоров, а также установки инфракрасного нагрева. Компрессоры уже поступили в город, доставка остальной техники ожидается до 25 мая.

Работы будут выполняться силами МБУ «Специализированное дорожное управление» с возможным привлечением подрядных организаций. Общий объем запланированных ремонтных работ составит порядка 70 тысяч квадратных метров.

В рамках республиканской субсидии Воркута получила 75 миллионов рублей на ремонт дорог общего пользования. Средства направят на ремонт не менее четырех километров кольцевой автодороги в западном направлении. Основные участки работ – от шахты «Воркутинская», частично улица Фасадная (в районе АЗС). КАД в северном направлении планируется отремонтировать за счет городского бюджета в рамках муниципального задания.

На улицах и дорогах Воркуты одновременно будут работать две бригады, еще одна бригада – на благоустройстве дворовых территорий. Ремонт «кольца» по западу планируется начать ориентировочно с 1 июня. Срок завершения всех работ – 15 октября.

На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворов Воркуте выделено 52,5 миллиона рублей. Средства направят на ремонт 11 дворовых территорий, объединяющих 21 многоквартирный дом. На сегодня сформированы дизайн-проекты, подготовлены технические схемы и сметы. На 90 процентов закуплены необходимые материалы: песок, щебень, битум, бордюрные камни.

Ремонтные работы, как и прежде, будут проводиться кварталами. За счет экономии финансирования в текущем году удалось расширить первоначальный перечень дворов, попавших под программу благоустройства.

В летний период на данных дворовых территориях проведут работы по асфальтированию, в том числе с частичным расширением дворовых проездов, общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, с установкой бордюров, обустройством тротуаров, монтажом дополнительных светильников для плохо освещенных участков – преимущественно на торцах МКД. В каждом дворе установят новые скамейки и урны, контейнерные площадки для раздельного сбора мусора.

Выполнение основных работ возьмет на себя МБУ «Специализированное дорожное управление», к монтажу освещения и установке бордюрного камня привлекут подрядные организации.

В Усинске этим летом запланированы масштабные работы по ремонту дорог. Как сообщила пресс-служба администрации города, подрядчики уже определены в результате проведения аукционов. Так, ЗАО «Транс-Строй» восстановит дорожное покрытие проезжей части сразу нескольких участков улицы Промышленной, а также участок проезжей части улицы Загородной.

В рамках контракта с ООО «Строительно-промышленная компания «Темп-Дорстрой» будут отремонтированы проезжие части улиц Строителей, Комсомольской, 60 лет Октября, частично улицы Таежная, Воркутинская и Транспортная. Общая площадь дорог, подлежащих ремонту в текущем году, составит более 50 000 квадратных метров. Всего будет затрачено 136 763 786,49 рубля из местного и республиканского бюджетов. Работы планируется завершить до 20 августа текущего года.

В Печоре 30 апреля состоялся электронный аукцион под названием «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения и улиц Печоры». На торги, как и в прошлом году, вышел единственный участник – ООО «Строительно-промышленная компания «Темп-Дорстрой». Он и объявлен победителем. Цена, по которой ушел контракт, – 105 745 087 рублей.

Как указано в документации аукциона, ремонту подлежат следующие улицы: Московская – от ул. Железнодорожной до Советской; Железнодорожная – от Социалистической до Московской, от Московской до Ленина; Социалистическая – от Железнодорожной до Космонавтов; Ленина – от Комсомольской до Железнодорожной; Московская, Железнодорожная, Социалистическая, Школьная, Проектируемая, Гагарина, 8 Марта, Ленинградская, Пионерская, переулок Северный, Печорский проспект. Срок окончания действия контракта – 30 сентября.

Ямочный ремонт улично-дорожной сети в Инте начнется с поселка Верхняя Инта. По информации агентства «Комиинформ», в ходе комиссионного осмотра улично-дорожной сети, который ежегодно проводится весной для определения объема работ на предстоящую ремонтную кампанию, значительные выбоины были выявлены на главной транспортной магистрали города – дороге Юсьтыдор – Верхняя Инта.

Для обеспечения безопасности движения участки с наиболее глубокими выбоинами в ближайшие дни будут отремонтированы по технологии холодного асфальта. Такое поручение по итогам работы комиссии подрядной организации дал исполняющий обязанности главы городского округа «Инта» – руководителя администрации Владимир Киселев.

Летом в Инте планируется выполнить асфальтирование по традиционной горячей технологии на общую сумму порядка 70 миллионов рублей. В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» будет отремонтировано асфальтное покрытие двух дворовых территорий и тротуара вдоль улицы Мира с обеих сторон. Эту общественную территорию интинцы выбрали для благоустройства по итогам открытого рейтингового голосования.

Почти 35 миллионов рублей с учетом местного софинансирования выделено Инте в виде субсидии из регионального бюджета на приведение в нормативное состояние улиц и автомобильных дорог местного значения. Будут отремонтированы участки, ремонт которых предписан решениями суда начиная с 2014 года. Кроме того, в рамках нескольких муниципальных программ предусмотрены средства и на восстановление асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт проезжей части улиц Морозова, Мира, Куратова и ряд других улиц.

Галина ГАЕВА

Фото администрации Сыктывкара