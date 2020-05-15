Владимир Уйба оценил паводковую обстановку в Усть-Куломском районе

В среду врио главы Коми побывал с рабочей поездкой в Усть-Куломском районе, в котором с 7 мая введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба руководителя республики. Отрезанными от большой земли оказались несколько сел и деревень, подтоплено сто придворовых территорий.

Наиболее пострадали жители поселка Югыдъяг, где критический уровень воды в реке превышен почти на метр. Такой паводок, со слов старожилов, в последний раз наблюдался здесь в 1979 году. Сейчас подтопленными оказались порядка 50 домов.

Часть жителей перебралась к родственникам, но большинство пока находятся по месту проживания. Еще 28 домов подтоплено в соседнем поселке Смолянка, откуда пять человек эвакуировано.

Местные жители совместно с сотрудниками МЧС в течение последних суток обустроили дамбы из мешков с песком.

Как проинформировал руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан, для пострадавших развернуто два пункта временного пребывания: в бывшей гостинице Монди СЛПК и в Югыдъягской средней школе. Все необходимое для этого экстренно завезено из райцентра. Сюда привезли кровати и постельные принадлежности. Для расселяемых в пункте временного пребывания организованы горячие обеды в школьной столовой. В Югыдъяге развернуты палатки для проживания сотрудников МЧС, которые остаются на дежурстве до нормализации обстановки.

Владимир Уйба осмотрел пострадавшие дома, встретился с жителями, оценил предпринятые меры. Врио главы Коми провел оперативное совещание по текущей обстановке, на котором обсудили, что еще необходимо муниципалитету для преодоления последствий половодья.

На следующей неделе, по словам Сергея Рубана, состоится внеочередное заседание совета района для внесения изменений в районный бюджет в части направления средств на ликвидацию последствий ЧС, восстановление участков разрушенных дорог, а также выплаты материальной помощи пострадавшим от паводка. Также будет подготовлено ходатайство в адрес правительства Коми о выделении средств на эти цели Усть-Куломскому району.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации МР «Усть-Куломский»