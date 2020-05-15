За поправки в Конституцию могут разрешить голосовать дистанционно

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки депутатов «Единой России», упрощающие организацию выборов в условиях пандемии. При проведении выборов всех уровней теперь будет возможно как голосование по почте, так и дистанционное электронное голосование, сообщает «Коммерсантъ».

В ЦИК не исключают, что такой порядок может быть применен при организации общероссийского голосования по конституционным поправкам, которое планировалось провести еще 22 апреля, но из-за коронавируса пришлось перенести эту процедуру на неопределенный срок.

Согласно принятым сразу во втором и третьем чтениях поправкам главы думского комитета по регламенту Ольги Савастьяновой, лидера фракции «Единой России» Сергея Неверова и членов партии Дмитрия Ламейкина и Ирины Марьяш, при проведении выборов всех уровней станет возможным как голосование по почте, так и дистанционное электронное голосование. Под последним подразумевается голосование без бумажного бюллетеня с использованием специального программного обеспечения.

Норма, разрешающая подобные типы голосования, распространится как на местные и региональные выборы, так и на федеральные. Порядок голосования будет устанавливать ЦИК.

Сейчас возможность голосования по почте предусмотрена законом «Об основных гарантиях прав избирателей», но пока она применима лишь на региональных выборах, если регион принял соответствующий закон. Региональные нормы о голосовании по почте есть, например, в законодательстве Санкт-Петербурга, Тюменской и Мурманской областей. В Ярославской и Свердловской областях такая возможность предусматривалась, но затем была исключена. Намерения узаконить эту процедуру высказывались в Челябинской области и Хабаровском крае, но не были реализованы.

Законопроект не поддержали депутаты других фракций, однако в «Единой России» считают, что закон даст возможность избирателям реализовать свои права в условиях режима повышенной готовности или ЧС.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев не исключил, что возможность голосования по почте будет распространяться и на общероссийское голосование по поправкам к Конституции:

– Мы будем пытаться прописать все таким образом, что, если этот формат голосования использовать, то он не должен вызывать нареканий ни со стороны людей, ни со стороны членов комиссий. Он должен быть не обременительным, а понятным и доступным. Если такой алгоритм будет предложен, почему бы и нет.

Принятые поправки также упрощают возможность отмены выборов в случае введения режима ЧС или повышенной готовности.

Лина ПЕРОВА

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