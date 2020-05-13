Реорганизация больницы в Усть-Усе приостановлена

По просьбам жителей Владимир Уйба приостановил процесс реорганизации в Усть-Усинской участковой больнице. Решение действует до конца текущего года. За это время минздрав Коми совместно с администрацией Усинска должны выработать решения по дальнейшим шагам в отношении больницы и учесть при этом интересы жителей населенного пункта, сообщила пресс-служба главы республики.

Обеспокоенность реорганизацией высказывали жители села Усть-Уса. Они посчитали, что в результате не смогут получать экстренную и неотложную медпомощь, а часть работников больницы останется без работы.

Решение о переводе коек сестринского ухода учреждения на базу сестринского ухода стационара Усинска было принято в конце прошлого года. При этом закрывать больницу не планировалось. Речь шла только о ее перепрофилировании во врачебную амбулаторию с сохранением работы дневного стационара, приема врача, фельдшера.

В настоящее время по решению врио главы Коми Владимира Уйба все реорганизационные мероприятия приостановлены.

– Прежде чем принимать решение о реорганизации, необходимо детально изучить суть вопроса с точки зрения интересов жителей Усть-Усы, для которых качество оказания медицинской помощи ни в коем случае не должно ухудшиться, – отметил Владимир Уйба. – Поэтому я отменил приказ министерства здравоохранения республики, поручив руководителю ведомства и руководителю администрации Усинска тщательно вникнуть в детали и найти оптимальное решение в интересах людей.

Лина ПЕРОВА

Фото usinsk-novosti.ru