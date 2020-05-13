Неизвестный портрет Николая Оплеснина

Неизвестный ранее портрет Героя Советского Союза Николая Оплеснина размещен 9 мая на сайте Национальной галереи Коми. Оригинал рисунка был найден в Национальном архиве Коми. Уникальность портрета в том, что этот карандашный набросок сыктывкарский художник Валентин Поляков сделал с натуры 24 февраля 1942 года. В это время Николай Оплеснин, уже получивший за свой подвиг звание героя, приезжал на недолгую побывку в Сыктывкар.

Меньше чем через месяц после того, как был сделан портрет, – 19 марта 1942 года Николай Оплеснин погиб в бою. Когда он сопровождал начальника штаба дивизии на передовой, они попали под артиллерийский обстрел. Оба погибли и были похоронены в лесу в районе города Чудово Новгородской области.

– Наверно, это первый и последний портрет Николая Оплеснина с натуры, – рассказала «Республике» автор находки, научный сотрудник Национальной галереи Коми Надежда Беляева. – Также на сайте галереи мы опубликовали обложку первого издания стихов Ивана Куратова. На изданной в 1932 году книге есть монограмма автора рисунка обложки. А рисовал ее Николай Оплеснин.

В детстве Николай Оплеснин брал уроки живописи у известного художника Валентина Полякова, поэтому отлично чертил и рисовал. Даже сохранились фотоснимки, на которых видно, как он рисует.

Валентин Поляков был не только первым коми художником, получившим профессиональное образование при советской власти, не только организатором Союза советских художников Коми АССР, но и учителем, наставником молодых художников. Поляков, которого дети называли Валенвик (сокращение от Валентин Викторович), в начале 1930-х годов являлся худруком пионерских агитбригад затейников. Одним из самых активных был Николай Оплеснин. Ребята гордо маршировали по улицам города, исполняли частушки, ставили пьесы на местные темы, выпускали живую газету «Комсогудок».

В 1931 году о затейниках из Сыктывкара узнала вся страна. Журнал «Пионер» напечатал статью о 60-километровом походе в январские морозы через Выльгорт, холодное зимовье Морово, Пажгу до Нювчимского чугунолитейного завода. Как-то затейники пешком ходили в Зеленец, показывали там перед Пасхой антирелигиозную пьесу.

В 1930-1941 годах Поляков заведовал художественным отделением при Коми книжном издательстве. Из-за отсутствия профессиональных художников он привлекал самых способных своих учеников к оформлению книг, журналов, альманахов, листовок и агитплакатов. В 1930-е годы больше половины всех книг, выпущенных издательством, проиллюстрировали ребята. При типографии была создана изостудия, в которой занимались вчерашние школьники, в том числе и Оплеснин. Поляков рассказывал: «Были трудности, не хватало бумаги, да и качество ее было неважное, полиграфическая техника была тогда примитивная, рисунки выполнялись однокрасочные, монотонные».

В начале тридцатых годов несколько книг оформил и Николай Оплеснин. В частности, его рисунки есть на обложках изданных в Сыктывкаре книг: «Сувт радӧ» («Вставай в ряд»), «Ӧтувъя уджалӧн шыяс» («Звуки совместного труда»), «Партийнӧй организация» («Партийная организация»), «Паськöдам кöдза площадь» Никитина, «Зелье» Геннадия Федорова, «Религиякöд вермасьны велöдчан книга», альманаха «Выль Войвыв» и нескольких других.

Весной 1934 года в фойе Коми областного драмтеатра прошла выставка местной книжной графики. В ней помимо Полякова принимали участие и его ученики. Представили около семидесяти обложек, заставок, рисунков и карикатур.

Когда Николая Оплеснина наградили звездой героя, Поляков и затейники написали ему открытое письмо: «Мы помним, как ты работал в пионерском отряде, в затейных бригадах. Помним, каким ты был горячим агитатором на лесозаготовках, в колхозах среди ребят, среди трудящихся нашего города. Мы помним и твою упорную работу над собой, над книгами и над тем, чтобы закалить свое тело и свою волю».

Небольшой карандашный портрет Оплеснина, сделанный его учителем в начале 1942 года, сохранился в личном фонде Полякова в республиканском нацархиве.

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено Национальной галереей Коми