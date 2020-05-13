Владимир Уйба посетил Северную жемчужину

Автор: Редактор 13.05.2020

Во вторник временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба побывал с рабочей поездкой в Ухте. Поводом стала сложная паводковая ситуация в муниципалитете. Руководитель региона использовал поездку и для знакомства с Северной жемчужиной: встретился с предпринимателями и общественниками Ухты, а также ознакомился с ходом реконструкции социальных объектов города, сообщает пресс-служба главы республики.

Встреча с представителями бизнес-сообщества Ухты состоялась 12 мая в городской администрации. Речь шла об организации на базе детских развлекательных центров дополнительных групп, о поддержке местных сельхозтоваропроизводителей, ужесточении контроля над деятельностью кабинетов красоты и многом другом.

Владимир Уйба отметил, что в ходе своей первой полноценной рабочей поездки не мог не встретиться с руководителями предприятий, потому что в такое время, как сейчас, очень важна консолидация усилий власти и бизнеса. Один из самых больных вопросов, который озвучили предприниматели, – выплаты мер соцподдержки для особо пострадавших во время пандемии предприятий. Банки отказывают в выдаче кредитов или предлагают их под огромные проценты.

– Сообщайте о таких случаях, – заявил Владимир Уйба. – Если банки будут предлагать кредит больше, чем за два процента, будем разбираться на самом высшем уровне.

 

Обсудили на встрече кадровые проблемы – нехватку специалистов рабочих специальностей. По мнению Владимира Уйба, в этом вопросе требуется совершенно новый подход: с каждым поступающим в среднее специальное учебное заведение проводить профориентационные беседы и закреплять за конкретным предприятием. И тут, по мнению врио главы Коми, требуется социальная солидарность руководства республики и бизнеса.

 

Владимир Уйба поблагодарил руководителей градообразующих предприятий за вклад в развитие Ухты и за готовность даже в это непростое время сохранять программы социального партнерства, направленные на улучшение качества жизни людей.

– Противостоять экономической пандемии, которая будет гораздо страшнее коронавирусной, мы должны все вместе, – подчеркнул врио главы.

Затем Владимир Уйба вместе с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александром Гайворонским посетил социальные объекты, ремонт которых проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством республики и ПАО «Газпром».

В Центре творчества имени Карчевского продолжается реконструкция здания. Сейчас ведутся работы по устройству кровли: укладывается утеплитель и монтируется мембрана ПВХ. Помимо обновления здания, подрядчик благоустроит детский парк. Уже проходит демонтаж старого дорожного покрытия, светильников, малых архитектурных форм.

В Ухтинской детской больнице обновляют фасад, лестничные клетки и марши здания, а также пристройку. Проведена замена лифта в стационаре, на 95 процентов выполнены работы по ремонту кровли.

Владимир Уйба осмотрел также обновленную набережную Газовиков с парком на берегу реки Чибью. Врио главы Коми поблагодарил Александра Гайворонского за активное участие в жизни и благоустройстве Ухты, выразил уверенность, что тесное сотрудничество региона и Газпрома будет только крепнуть.

13 мая в администрации города состоялась встреча с общественниками Ухты. В числе прочего здесь была поднята тема доступной среды для инвалидов, которую накануне Владимир Уйба обсудил с председателем КРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» Маргаритой Колпащиковой.

Как подчеркнул врио главы региона, решать проблемы людей с ограниченными возможностями необходимо планово, а не от случая к случаю, от встречи к встрече. Поэтому у каждого руководителя муниципалитета должен быть советник по делам инвалидов. Причем работать он должен не на общественной основе, а получать за свой труд заработную плату.

Владимир Уйба отметил, что стоит изменить подход и к трудоустройству людей с ограниченными возможностями: помогать им не только пройти переобучение, но и трудоустроиться, составить им профмаршрут. Для этого нужен тесный контакт с предприятиями и организациями, чтобы знать их потребности в специалистах.

По такой же схеме – чтобы учащийся, заканчивая ПТУ, уже имел место работы – по мнению Владимира Уйба, необходимо организовать и профобучение специалистов рабочих специальностей. Об этом он говорил в Ухте и на встрече с руководителями крупных предприятий и бизнеса и заручился их поддержкой. Министерству образования, науки и молодежной политики уже дано поручение определить востребованные сегодня на рынке труда профессии и проработать вопрос по увеличению количества бюджетных мест в колледжах и ссузах. И важно, отметил Владимир Уйба, чтобы выпускникам девятых классов были созданы все условия для получения профессии: достойная стипендия, место для прохождения практики.

В ходе встречи была затронута тема обеспечения Ухтинской больницы №1 современным медоборудованием. Владимир Уйба отметил, что сегодня главная задача отрасли здравоохранения – восстановление в республике первичного звена.

В Коми много населенных пунктов, где есть ФАПы, но нет медработника. По поручению временно исполняющего обязанности главы республики, министерством образования, науки и молодежной политики совместно с Сыктывкарским госуниверситетом будут подготовлены десять добровольцев, которые поедут в такие села и деревни. С ними заключат служебный контракт, будут определены дополнительные выплаты.

 

Также Владимир Уйба поддержал инициативу общественников по запрету строительства пункта захоронения радиоактивных отходов в Ухте. Руководитель региона отметил, что много лет занимался подобными проблемами и имеет понимание, как действовать. Врио главы Коми подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить строительства подобного объекта на территории региона, а на имеющемся пункте необходимо провести рекультивацию. Руководитель республики дал поручение разработать подробный радиологический паспорт объекта.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru

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