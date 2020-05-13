Мэр Инты под следствием

12 мая следственные действия проводились в кабинете руководителя администрации городского округа «Инта» Ларисы Титовец. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры и федеральной службы безопасности, расследуют его сотрудники регионального следственного управления СК России.

Под следствием находится также и контрактный управляющий администрации Инты, который отвечал за осуществление закупок и исполнение муниципальных контрактов. По информации прокуратуры Инты, в отношении этого чиновника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.4 УК РФ (нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб). Оба уголовных дела объединены в одно производство.

По данным регионального следственного управления, нарушение закона было совершено в 2019 году при реализации государственной программы «Современная городская среда на территории Республики Коми», финансируемой за счет средств бюджетов различных уровней. Администрация городского округа в лице ее руководителя заключила муниципальный контракт на поставку детской игровой площадки в рамках благоустройства территории парка культуры и отдыха с заранее определенной коммерческой организацией, начальная (максимальная) цена контракта была завышена.

Как пояснили в прокуратуре Коми, в ноябре 2019 года администрация Инты инициировала проведение аукциона на приобретение детской игровой площадки. Для определения начальной цены контракта были получены три коммерческих предложения, после чего объявлен аукцион. Прокуратура установила, что все три предложения поступили с одного адреса электронной почты с интервалом в несколько минут, при этом две заявки были направлены от имени организаций, прекративших свою деятельность и исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц.

Помимо этого, контрактная служба администрации Инты искусственно ограничила круг возможных участников торгов путем установления трудновыполнимых условий – поставки товара в течение двух дней с момента заключения контракта. В результате была обеспечена победа в аукционе конкретной коммерческой организации, а стоимость приобретенной детской игровой площадки оказалась завышенной на сумму около 2,5 миллиона рублей.

До настоящего времени игровая площадка не смонтирована и не используется по прямому назначению.

Следователь ходатайствовал в суде о запрете для Ларисы Титовец определенных действий.

Людмила ВЛАСОВА

Фото komiinform.ru