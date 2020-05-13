Ночь музеев пройдет в режиме онлайн

Ежегодная всероссийская Ночь музеев в этом году состоится, но из-за сложившейся ситуации в стране и мире перенесена в онлайн-пространство. Дата ее проведения – в ночь с 16 на 17 мая.

Как сообщили «Республике» в Национальном музее Коми, здесь культурная акция пройдет под лозунгом «Мы вместе».

– Тема акции не случайна, – отметили в пресс-службе главного музея региона. – Все посетители выставок, экспозиций, экскурсий и мероприятий очень ценны для нас. Мы надеемся, что вскоре встретимся в наших залах. Виртуальные экскурсии не способны заменить человеку настоящие, поэтому музейные сотрудники стараются сделать музейное культурное онлайн-пространство более познавательным, интересным и прикладным.

Акция будет проходить 16 мая на двух площадках: в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. С 18 до 23 часов посетители смогут познакомиться с музейными экспонатами, совершить неформальное онлайн-путешествие по Сыктывкару «Шанхай – Петушки», поучаствовать в мультиквесте «Зырянская баня», обнаружить «сбежавший» экспонат в отделе этнографии, вернуться назад в СССР на интерактивном квесте «Кто шагает дружно в ряд?», устроить «Купеческую вечеринку», сдать «Экзамен охотника», присоединиться к путешествию Кандинского к «Вратам смерти» и порадоваться музыкальным подаркам от партнеров.

С полной программой акции можно ознакомиться на официальном сайте музея museumkomi.ru, в группах музея в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Национальная галерея Республики Коми также присоединяется к Ночи музеев.

– Это будет самая уютная и домашняя акция, – сообщили «Республике» в галерее. – Мы проведем по самым секретным местам галереи, поделимся своими способами не сойти с ума на самоизоляции, а если и сойти, то весело, побеседуем с людьми творческих профессий и даже послушаем отличную музыку.

Старт акции в социальных сетях Национальной галереи Республики Коми 16 мая в 17.55.

Ночь музеев в Национальной детской библиотеке имени Маршака начнется в полдень. Здесь стартует онлайн-акция «Музейные сокровища» с фольклорной игры «Забытая старина». Подписчикам официальной группы Маршаковки «ВКонтакте» предложат сопоставить предметы старины с теми, что заменили их в XXI веке. В 14 часов 16 мая Маршаковка запустит челлендж «Съедобный музей», в котором сотрудники и читатели библиотеки расскажут о своих любимых блюдах, часто редких, и семейных традициях их приготовления. Спустя два часа для читателей откроются фотокомментарии об экспонатах домашних библиотек, среди которых есть настоящие раритеты, «Коми книга с историей».

В 17 часов Маршаковка «откроет» музей палеонтологии и погрузит читателей в историю динозавров и сверхконтинента Пангея, а еще через час начнется «экскурсия» по Хогвартсу. Ее организуют сотрудники Маршаковки, на время превратив библиотеку в музей Гарри Поттера. В семь вечера читатели научатся сами создавать книги: на видеомастер-классе «Книжки разные нужны». В 20 часов ведущий психолог библиотеки представит на сайте Маршаковки статью-рекомендацию «Музей – прививка культурного человека».

Все «музейные» мероприятия детской библиотеки 16 мая будут проходить в соцсетях и на ее официальном сайте: ndbmarshak.ru.

Артур АРТЕЕВ