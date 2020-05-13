Граждане и бизнес получат новые меры господдержки

С 12 мая в России завершился период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта. Об этом в понедельник, 11 мая, заявил президент Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам страны. При этом, как подчеркнул глава государства, борьба с эпидемией не завершается, чтобы не допустить отката назад.

Поскольку ситуация в регионах различна, субъекты Российской Федерации получили возможность принимать гибкие решения – постепенно смягчать или сохранять ограничительные меры.

С 12 мая везде, где это возможно, началось восстановление деятельности предприятий базовых отраслей экономики: строительства, промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики, добычи полезных ископаемых.

Вынужденное ограничение работы в марте-мае негативно сказалось на многих секторах экономики. Для пострадавших отраслей и предприятий предусмотрена поддержка на федеральном уровне. Владимир Путин заверил, что принятые меры поддержки обязательно будут сохранены, но сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни, принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики.

Помощь семьям с детьми

Сначала президент напомнил о ранее введенных видах поддержки. Уже предусмотрены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере 5000 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Эти деньги семья будет получать три месяца – с апреля по июнь. Кроме того, по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трех месяцев.

Нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с трех до семи лет включительно уже с 1 июня.

Таким образом, семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В среднем это 33 тысячи рублей на одного ребенка, и такая семья в дальнейшем будет получать регулярные выплаты уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5,5 тысячи рублей на одного ребенка в месяц.

Однако сегодня, как подчеркнул президент, этого недостаточно. В прямой поддержке государства сейчас нуждается значительно большее число семей с детьми.

– В этой связи предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком – с 3375 до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Второе. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребенка до трех лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка. Предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет. И, наконец, еще одна мера поддержки семей с детьми. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста, – перечислил Владимир Путин новые виды помощи.

Для получения выплат никаких справок не потребуется. Каждая российская семья, в которой растут дети от трех до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи – сделать это дистанционно с помощью портала госуслуг или через отделение Пенсионного фонда и получить 10 000 рублей на каждого ребенка начиная с 1 июня текущего года. В общей сложности с учетом новых и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 миллионов российских детей, от младенцев до учеников школ.

Помощь бизнесу

По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло одного миллиона 400 тысяч. Это в два раза выше уровня начала апреля. Ситуация требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу. По словам президента, сейчас главная задача – максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и сработать на опережение. Для предприятий малого и среднего бизнеса в пострадавших сферах, а также для социально ориентированных НКО предусмотрена прямая государственная субсидия на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май. Базовое, ключевое условие получения такой поддержки – сохранение штатной численности на уровне не менее 90 процентов на 1 апреля. Такая мера потенциально рассчитана на поддержку четырех миллионов работников.

Вместе с тем бизнесу необходимо понимание перспективы, надо увидеть горизонт развития ситуации, чтобы компании могли принимать решения на дальнюю перспективу. В этой связи президент объявил о введении еще ряда мер.

– Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Потенциально эта мера позволит поддержать семь миллионов рабочих мест. Объем кредита будет рассчитываться по формуле: один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года. Важно, что кредит будет доступным для предприятий, а банки заинтересованы работать по такой программе. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной – два процента. Все, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85 процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией, – заявил руководитель страны.

Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90 процентов и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство.

Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 процентов от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему.

Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко, как непосредственно на выплату зарплат сотрудникам, так и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого беспроцентного, так называемого зарплатного кредита.

– Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно. Поэтому предлагаю налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО. В данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года: за апрель, май, июнь – за те месяцы, когда бизнес оказался и будет еще находиться в сложной ситуации. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий, – сообщил Владимир Путин.

Самозанятым гражданам государство вернет их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме, а также предоставит так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы.

Индивидуальным предпринимателям будет предоставлен налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.

Будет проведена докапитализация региональных микрофинансовых организаций, которые оказывают поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу. На эти цели направляется 12 миллиардов рублей, заложенные в нацпроекте «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

В завершение своего выступления Владимир Путин сообщил, что дал поручение правительству приступить к разработке общенационального плана по восстановлению занятости и доходов граждан, долгосрочному развитию экономики.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото klops.ru