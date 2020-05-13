Мемориал депутатам-воинам открыт в парламенте Коми

Накануне Дня Победы в Госсовете республики торжественно открыли мемориальную доску депутатам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Пандемия коронавируса помешала провести это мероприятие, как его планировали – более масштабно, с приглашением всех родственников парламентариев-фронтовиков, но решено обязательно сделать это позже, когда позволит эпидемиологическая ситуация.

На гранитной плите выбиты имена депутатов Верховного Совета Коми АССР первого созыва: Сергея Михайловича Карпова, Николая Андреевича Лодыгина, Степана Николаевича Полещикова, Василия Петровича Попова, Ивана Дмитриевича Рязанова, Василия Модестовича Савина, Василия Ивановича Мозымова и работника аппарата Василия Дмитриевича Попова. Автором проекта памятной доски является мастер, художник и реставратор Александр Забоев.

Мемориал установлен в рекреации между первым и вторым этажами напротив галереи портретов руководителей Коми парламента. О судьбах депутатов-воинов рассказывает стенд с фотографиями и документами, и еще несколько стендов посвящены парламентариям, воевавшим и вернувшимся с фронта.

На торжественном митинге в честь открытия мемориальной доски вице-спикер парламента Владимир Косов напомнил, что на фронт ушли свыше ста депутатов Коми края:

– Наша святая обязанность – сохранить память об этих людях. На мемориальной доске восемь фамилий – семь депутатов и один сотрудник аппарата. По ним есть официальное подтверждение: пятеро погибли, трое пропали без вести. Но я хочу отметить, что работа по поиску имен продолжается, оформлены еще несколько запросов. Это значит, что список на доске будет пополняться. У каждого из тех, чьи имена мы видим на доске, своя судьба. Здесь уроженцы разных районов нашей республики, комсомольские и партийные лидеры, председатели сельсоветов, труженики колхозов, инженер, юрист. Но всех их объединила работа в Верховном Совете Коми АССР первого созыва. А еще война. Сражались они на разных фронтах, в разных родах войск. Все они внесли свой неоценимый вклад в Великую Победу.

Одним из инициаторов установки мемориальной доски выступила зампред правительства Коми – министр финансов Галина Рубцова. На открытии памятника она подчеркнула важность того, что гражданская инициатива родственников депутатов-воинов теперь реализована и память о героях увековечена.

На открытие мемориала были приглашены родственники депутатов. Среди них Алевтина Карпова – дочь Сергея Карпова, которую можно по праву назвать вдохновителем установки памятной доски: она долго и целенаправленно добивалась увековечения памяти отца на государственном уровне.

– Низкий вам поклон за эту настойчивость, – поблагодарила ее от имени парламентариев депутат Татьяна Саладина.

Сергей Карпов стал депутатом первого созыва Верховного Совета Коми АССР, когда ему было всего 26 лет. Был призван в армию в феврале 1940 года. А через два с небольшим года его жене пришла похоронка: «Ваш муж командир роты 1217 стрелкового полка Сергей Михайлович Карпов в бою за родину, проявив геройство и мужество, был убит».

Сведений о депутатах-воинах сохранилось немного, и лишь благодаря родным и близким удалось выяснить некоторые подробности. Например, фронтовые весточки от Василия Попова бережно хранятся в деревенском доме его внучки Нины Колеровой.

Василий Петрович Попов родом из Троицко-Печорского района. В 34 года его выбрали депутатом Верховного Совета. Ушел на фронт в январе 1942 года, в июне 1943-го умер от ран. Похоронен в Ленинградской области.

– Он ушел на фронт, и осталось семеро детей по лавкам. Бабушка поднимала их одна, замуж больше не вышла, осталась вдовой. Деду было очень тяжело покидать семью. Седьмой ребенок – грудной, он в войну заболел и умер. В 1943 году пришла похоронка. Сохранилось семь фронтовых писем-треугольников. Они написаны карандашом на коми языке. Почти все буквы уже стерлись. В письмах – забота о доме. Дед был охотником, в письмах спрашивал про своих собак. Очень переживал за своих детей. Все они выросли достойными его памяти, – рассказала Нина Колерова.

На митинге также выступили родственники Николая Лодыгина и Василия Мозымова. Альбина Тэтару, правнучка Николая Лодыгина, привела скудные данные из его биографии. Родился в деревне Носим Усть-Куломского района, возглавлял колхоз имени Ленина. Был призван на фронт в январе 1944 года, в октябре того же года погиб. Захоронен в Лиепайском районе Латвии.

Василий Мозымов пропал без вести в ноябре 1941 года. Родом он из села Керчомъя Усть-Куломского района, был председателем сельсовета. Его внучка Тамара Тэтару знает о нем со слов бабушки. Дед был хорошим, добрым, отзывчивым человеком, всем помогал, и односельчане избрали его депутатом Верховного Совета.

Галина ВЛАДИС

Фото Дениса БУДРИНА