Вешние воды

Прошедшие майские праздники для жителей нескольких населенных пунктов республики принесли неприятный сюрприз в виде стремительно поднявшейся воды в реках. 6 мая подтопило село Летка Прилузского района, через пару дней Ухту, затем вода пришла в сосногорский поселок Усть-Ухта, а в Усть-Куломском районе из-за размытых паводком дорог несколько деревень и сел оказались отрезаны от большой земли.

В результате в Ухте, Усть-Куломском и Прилузском районах был введен режим ЧС. 7 мая в Летке побывал врио главы Коми Владимир Уйба, который проверил готовность пункта временного размещения к приему населения из пострадавших от воды домов, принял участие в заседании муниципальной комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

На 8 мая, по данным МЧС по Коми, в Летке были подтоплены 70 придомовых территорий и 37 частных домов, в которых проживают 95 человек, в Ухте – шесть придомовых территорий. К 10 мая в Летке вода начала отступать, 12 мая особый режим в Прилузье сняли.

Утром 10 мая уровень воды в реке Ухте достиг 708 сантиметров при критической отметке 590 сантиметров, соответственно, зона подтопления еще увеличилась. Такого паводка в городе не видели с 1992 года. Ухтинская улица Заречная начала напоминать сыктывкарское Заречье весной: дома, залитые водой практически по окна, утонувшие машины, смытые заборы. Потоп пережил и стоящий на этой улице Свято-Никольский храм, из которого сотрудники МЧС помогли эвакуировать иконы. Настоятель храма иеромонах Агафангел (Александр Фредерикс) каждый день выкладывал удручающие фото. «Я в ужасе, снаружи воды по грудь, в храме по пояс», – писал он 9 мая. На фоне снимков залитой водой мебели и церковной утвари контрастно смотрелось фото букета живых роз. Цветы принесли в храм за несколько дней до наводнения, и из-за большой влажности и прохлады они сохранились в таком виде, будто вчера срезаны. Из помещения вода окончательно ушла только к вечеру 12 мая, но снаружи потоп еще продолжался. Теперь в храме нужно будет делать ремонт.

Из-за половодья на реках Ухта и Чибью подтопило несколько производственных и спортивных объектов. В частности, пострадали Ледовый дворец имени Сергея Капустина и СК «Нефтяник», горожане шутили, что теперь там можно заниматься водным поло. В районе поселка Водный смыло мост. В сосногорской Усть-Ухте подтопило десять домов.

Частных домов, куда в первой декаде мая пришла вода, в Коми было несколько десятков. Но эвакуироваться из них захотело не так уж много людей – всего 42 человека, остальные предпочли переждать наводнение на вторых этажах. К родственникам, по данным МЧС Коми, перебрались 23 человека, в пункты временного размещения – 19.

12 мая Владимир Уйба в ходе рабочей поездки в Ухту встретился с жителями подтопленных домов. Как сообщила пресс-служба руководителя региона, мэр Ухты Магомед Османов рассказал, что после полного схода воды комиссия администрации обойдет все пострадавшие дома и коллегиально решит, какая помощь будет оказана каждому домохозяйству.

В Усть-Куломском районе от паводка в первую очередь пострадали дороги. 7 мая руководитель районной администрации Сергей Рубан написал на своей странице «ВКонтакте», что пострадали шесть участков автодорог. Например, между поселками Зимстан и Дзель возле моста через реку Воч образовался «бассейн» шириной более 30 метров и глубиной около полутора метров. Отрезанными от райцентра оказались Дзель, Габово, Верхний и Нижний Воч, Дема. Оперативно были решены вопросы по доставке продуктов в эти населенные пункты, началась ликвидация промоин.

Не обошлось без неприятных подарков от большой воды и на других территориях. Например, в Троицко-Печорском районе еще до майских праздников стала непроезжей дорога от райцентра до Якши. А на пути к поселку Усть-Унья промыло подъезд к мосту, сам он остался на месте, но перед ним образовался внушительный провал – никакая техника теперь здесь проехать не может, нужен ремонт дороги.

В Корткеросском районе от паводка пострадали село Богородск и деревня Троицк, где подтопило часть дворов и домов. На момент подготовки номера прихода большой воды ждали в поселке Намск. И не только там: по прогнозу Коми ЦГМС, с 13 по 16 мая уровни воды должны достичь критической отметки и превысить ее на реке Вычегде у Сыктывкара и сел Малая Кужба, Межог, на Сысоле у поселка Первомайский, на Вашке у села Вендинга.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Александра ФРЕДЕРИКСА, ГУ МЧС по Коми, rkomi.ru