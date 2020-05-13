Коми готовится к ослаблению ограничений

По состоянию на 13 мая в Коми лабораторно подтверждено 859 случаев заболевания COVID-19, 330 человек выздоровели. Скончались 16 человек.

11 мая в традиционном видеообращении к жителям Коми врио главы региона Владимир Уйба рассказал о продлении режима повышенной готовности в республике до 14 мая. Потом планируется поэтапное смягчение ограничений. Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

– До 14 мая мы продолжаем следить за ситуацией и параллельно готовиться к первому этапу послаблений, но при условии, что за эти пару дней у нас ситуация не ухудшится. А для этого необходимо строго соблюдать все введенные меры, в том числе режим домашней самоизоляции и санитарные правила бе-зопасности, – подчеркнул Владимир Уйба.

Руководитель региона сообщил, одной из причин продления режима повышенной готовности в регионе стало появление новых очагов распространения коронавирусной инфекции. В частности, 8 и 9 мая COVID-19 был выявлен в поселке Чикшино в Печорском районе и городе Микуне Усть-Вымского района. В эти населенные пункты прибыли на работу вахтовики, на 13-й день у некоторых из них появились признаки коронавирусной инфекции. Девять вахтовиков были госпитализированы.

В связи с этим руководитель региона напомнил всем работодателям Коми, что в республике хватает рабочей силы, поэтому не нужно везти вахтовиков из других регионов. Также Владимир Уйба сообщил, что для жителей республики вводится приоритетное право приема на работу во всех случаях, когда для реализации какого-либо проекта используются бюджетные средства.

Хотя бы на время отказаться от завоза в Коми вахтовиков, среди которых могут оказаться инфицированные коронавирусной инфекцией, призывают работодателей и врачи, в частности сотрудники ЦРБ Усинска. Напомним, в четырех муниципальных образования региона (Воркута, Печора, Усинск, Ухта) введены дополнительные ограничительные мероприятия на въезд железнодорожным и воздушным транспортом в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В первую очередь дополнительные ограничения предусмотрены для вахтовиков – чтобы исключить возможность завоза инфекции из других регионов России. На две недели приезжие отправляются в самоизоляцию.

Эксперты похвалили Коми за эффективную борьбу с коронавирусом Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг российских регионов, которые лучше всего ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. В разделе отчета «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса» специалисты отметили Коми. В регионе были выделены дополнительные автобусы, введен масочный режим и усилен контроль над соблюдением режима самоизоляции. Напомним, как объявил врио главы республики Владимир Уйба, все оставшиеся без работы и без максимального пособия по безработице местные жители получат по пять тысяч рублей. Лидируют в рейтинге ЭИСИ Москва, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Брянская область. Отмечается, что эти регионы реализовали наиболее комплексные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период эпидемии, сообщил журнал «Эксперт Северо-Запад». Эксперты также похвалили за борьбу с коронавирусом Сахалинскую, Иркутскую и Московскую области, Приморский край и Санкт-Петербург. В этих регионах хорошо поддерживают медицинских работников и продолжают соблюдать ограничительные меры. Игорь ПЕТРОВ

На 11 мая в Усинске было двадцать больных с COVID-19. 12 мая в инфекционное отделение ЦРБ Усинска доставлены с месторождения семеро работников одного из предприятий города. Четверо из них с подозрением на коронавирус по данным ПЦР (их мазки отправлены в референс-центр Сыктывкара) и трое с симптомами ОРВИ и пневмонии с отрицательными тестами на COVID-19.

По информации администрации Воркуты, в заполярном городе уже выявлены приезжие-нарушители. Примерно один из 20 человек, приехавших в город, позволяет себе пренебрегать правилами самоизоляции. Это может повлечь за собой вспышку заболевания среди тех, кто контактирует с потенциальным носителем инфекции. Таким гражданам представители администрации напомнили, что подобное поведение может привести к административной или даже уголовной ответственности. В Воркуте было подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией, оба больных выздоровели.

Очагом распространения коронавирусной инфекции стала Инта. 5 мая в городе у четырех человек был лабораторно подтвержден положительный результат исследования на COVID-19, еще у шести человек выявлены признаки коронавируса. Один из заболевших скончался. Поздно вечером восемь человек с выраженными симптомами заболевания специальным санитарным авиарейсом были направлены на лечение в Сыктывкар. 11 мая в столицу Коми транспортировали еще семь больных. По состоянию на 12 мая в Инте на лечении в инфекционном отделении ЦГБ находятся 10 человек. Еще 15 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение амбулаторно, оставаясь в условиях карантина. Официально подтверждено два случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 97 жителей города.

Как сообщил Владимир Уйба, руководство республики проводит мониторинг, решение о поэтапном снятии ограничений будет приниматься с учетом ситуации в Коми. 14 мая будет опубликован новый указ руководителя региона.

Решение о частичном снятии ограничений может быть принято при отсутствии вспышек заболевания в очагах распространения инфекции. На первом этапе начнут работу организации сферы услуг: парикмахерские, бани, косметические салоны, непродовольственные магазины. При этом сохранятся масочный режим и санитарные требования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Людмила ВЛАСОВА

Фото rkomi.ru