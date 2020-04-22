Аграрии готовятся к посевным работам

Подготовка к весенне-полевым работам в Коми идет в штатном режиме, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольственного рынка региона.

– С обеспечением хозяйств посадочным материалом не должно быть никаких проблем. Семена есть как в республике, так и за ее пределами. Поэтому обращаю внимание сельхозпредприятий, отсутствие семенного картофеля как причина снижения посевных площадей не принимается, – заявил зампред правительства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Со своей стороны министерство обязуется своевременно доводить господдержку до аграриев для качественного проведения сезонных работ.

Кроме того, для поддержки сельхозтоваропроизводителей Росагролизинг до 1 июня объявил беспрецедентные льготные условия на приобретение техники. Нет первоначального взноса, сокращен пакет документов, увеличен срок договора.

Особое внимание минсельхоз уделяет обеспечению бесперебойной работы и поддержанию устойчивости предприятий АПК в условиях развития коронавирусной инфекции.

– Удорожание зерна повлияло на стоимость комбикормов, в связи с изменением курса валют подорожало импортное оборудование. Но мы предпринимаем все необходимые меры по нивелированию ситуации, – заявил Анатолий Князев.

Для стабилизации цен на внутреннем зерновом рынке Минсельхоз России начал продажу зерна государственного интервенционного фонда. Региональный минсельхоз инициировал увеличение ставок субсидий на комбикорма на 20 процентов, а также ставок субсидий на содержание скота для крестьянских (фермерских) хозяйств на 8,5 процента.

Что касается инвестиционной поддержки, то министерство в полном объеме выполнит все обязательства по текущим стройкам.

Министр призвал работников отрасли неукоснительно соблюдать рекомендации по усилению профилактических мер и заранее продумывать план организации рабочего процесса.

– В это непростое время на нас с вами лежит ответственность за обеспечение населения республики продовольствием, – обратился к аграриям Анатолий Князев.

Лина ПЕРОВА

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