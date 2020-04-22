Художник-фронтовик Иван Павлов

В послевоенные годы в Коми АССР началось становление профессионального изобразительного искусства. И многие художники, стоявшие у его истоков, были вернувшиеся с войны защитники родины. Пять лет назад в Сыктывкаре вышел альбом «Художники Республики Коми – участники Великой Отечественной войны». На его основе сейчас на сайте Национальной галереи Коми и в ее группе с соцсети «ВКонтакте» появилась новая рубрика «Лица Победы».

Стала появляться и новая информация о местных художниках. Так, практически ничего не было известно о живописце Иване Павлове. В этом году с дочерью художника Ириной Тарабукиной (она пошла по стопам отца, преподает в художественной школе Эжвы) пообщалась научный сотрудник галереи Надежда Беляева. Новыми данными о художнике-фронтовике она поделилась с «Республикой».

Иван Павлов (1912–1993) родился в крестьянской семье в удорской деревне Латьюга. В молодости трудился на лесозаготовках и сплаве древесины. После учебы в Пинежском училище стал бригадиром Глотовской лесохимической артели, добывал живицу. Отслужив в армии, в 1937 году поступил в советско-партийную школу в Архангельске. Учился изобразительному искусству в изостудии при Доме Советской армии и флота и на заочных курсах рисования и живописи.

– Все, что тогда было прогрессивным, передовым, он впитывал жадно, – поведала дочь художника. – Рассказывал, что первым в деревне вступил в комсомол. За этот поступок отец выгнал его из дома. Очень хотел стать коммунистом. Учился в советско-партийной школе. Выгнали по навету, кто-то проговорился о папиных словах. Мол, в столицах снимают с постов чиновников. Дойдет и до Архангельска. За это и исключили. Потом на войне в 1943 году командир пожелал, чтобы он вступил в компартию. Отец любил про это рассказывать, гордился этим. Вроде как заслужил. Хвастался, что до войны и на войне не пил и не курил. Хотя воевал на Мурманском направлении, в Заполярье, в жутком холоде. Солдатам давали сто граммов водки, которые в условиях Крайнего Севера были необходимым средством для согревания. Так он свои сто грамм менял на хлеб.

Иван Павлов прошел две войны: Советско-финскую и Великую Отечественную. В финской войне он участвовал в качестве чертежника. В июле 1941 года его снова призвали, он был сапером в 19-м отдельном инженерном батальоне, минером 168-го батальона спецминирования, станковым пулеметчиком 61-го стрелкового полка 88-й дивизии.

В октябре 1944 года участвовал в Петсамо-Киркенесской операции, в результате которой был освобожден район Печенги и ликвидирована угроза порту Мурманска и северным морским путям СССР. За участие в этой операции был награжден медалью «За оборону Советского Заполярья» и благодарностью от Сталина.

После войны Иван Павлов работал декоратором и рекламистом Архангельского Большого театра (ныне театр драмы имени Ломоносова). В 1951-м был принят в Архангельское отделение Художественного фонда РСФСР. Параллельно окончил курсы заочного образования во Всесоюзном Доме народного творчества имени Крупской.

В 1956 году Иван Павлов вернулся в Коми АССР, поступил в портретный цех местного отделения художественного фонда, выставлял свои работы на республиканских выставках в 1957 и 1959 годах, на выставке самодеятельных художников в 1960-м. В 1960-1962 годах оформлял спектакли музыкально-драматического театра в Сыктывкаре, работал художником-оформителем сначала в клубе треста «Комистрой», а затем до выхода на пенсию в 1972 году – в Коми респотребсоюзе.

– В своих живописных произведениях Иван Кириллович отразил природу родного края, любимых людей, традиционные и знакомые ему промыслы: лесозаготовку, сплав, добычу живицы, охоту, – рассказала «Республике» Надежда Беляева. – Особенно привлекали внимание Павлова хвойные леса, таежные тропы и утиные озера.

В 1979 году в Кослане прошла персональная выставка художника. Сыктывкарцы познакомились с творчеством Павлова в 2009 году в Выставочном зале Эжвинской детской художественной школы и в 2017-м – в Национальной библиотеке Коми.

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено Ириной Тарабукиной