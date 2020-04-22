В Сыктывкаре сняли боевик

Остросюжетный боевик «Должник» сняли в этом году в столице Коми. Автор сценария и режиссер фильма – сыктывкарский кинематографист-любитель Петр Музыка. Несколько лет назад он решил, что республика ничем не хуже Москвы или Голливуда, и начал снимать художественные фильмы. Притом делает это практически с нулевым бюджетом.

Начинающий режиссер сам пишет сценарии, снимает как оператор, руководит съемками как режиссер, привлекает к творчеству земляков. В конце прошлого года он представил зрителям свой художественный 35-минутный фильм «Вместо меня». Зал республиканского Дома дружбы народов, в котором прошел премьерный показ, был полон. Не каждый день увидишь фильм, которой снимался в родном городе и где роли исполняют друзья и знакомые. Жанр картины он определил как «драма с захватывающим сюжетом и необычной концовкой». Это был второй фильм Петра Музыки. А первый был посвящен теме борьбы с алкоголем и назывался «Бег в новую жизнь».

По сюжету фильма «Должник» пожилая женщина берет большую сумму в долг у коллекторской конторы, за которой стоят влиятельные криминальные авторитеты. Расплачиваться приходится не бедной старушке, а ее племяннику Захару и его красавице жене Светлане. Бандиты идут на преступление, чтобы вернуть долг. В фильме есть все, что нужно боевику с элементами триллера. Это драки, погони, стрельба, захват заложников, сцена суда, любовь и настоящая мужская дружба.

– Я хочу рассказать, что долг – это не только деньги, есть и духовная подоплека, ведь мы живем в мире, где главным лозунгом молодежи стал девиз «Я никому ничего не должен», – пояснил «Республике» Петр Музыка. – Долг – это и семейная ответственность между супругами, и долг между друзьями и родственниками, а также есть долг перед государством и обществом. Мы должны помнить об этом, ведь все долги надо будет отдавать.

Съемки проходили не только в городе, но и в Парчеге, Выльтыдоре (здесь снимали сцену суда).

Все роли в боевике сыграли не профессиональные актеры, а любители, среди которых политики и общественники, спортсмены, медики и учителя. Было сложно набрать команду, готовую работать не за гонорар, а только из любви к искусству. Роли исполнили Николай Гладкий, Алена Черных, Артур Гартфельд, Алексей Колегов, Шамил Расулов, Елисей Темнохуд. Среди актеров сразу два лидера национальных автономий – украинской и дагестанской. Саундтрек к фильму написал музыкант, активист белорусской национально-культурной автономии Артемий Барсуков. Это уже вторая его совместная работа с режиссером.

Для съемки сцены захвата бандитов пришлось закупить форму ОМОНа и шапки-балаклавы. Для другой сцены нужно было найти микроавтобус. А для сцены суда – вместительный зал.

На конец марта, до введения в Коми режима самоизоляции, были отсняты все сцены. А сейчас режиссер в одиночку завершает монтаж ленты. Затем останется сделать озвучку и оформление фильма.

Премьера ленты должна была состояться в конце мая, но из-за коронавируса перенесена на осень. Как и предыдущий фильм Петра Музыки, «Должник» покажут в зале республиканского Дома дружбы народов.

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.com/pit_muzz_production