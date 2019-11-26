Экспорт из Емвы в Китай

Как за два года вырасти из первопроходца в бизнесмена

Основатель и генеральный директор деревообрабатывающего предприятия ООО «ЛесСервисПлюс», амбассадор Центра «Мой бизнес», молодой предприниматель и неравнодушный житель Емвы Антон Щербович рассказал, как изменилась его судьба после того, как он связал жизнь с бизнесом.

Два года назад Антон Щербович узнал о том, что в Емве действует территория опережающего социально-экономического развития. Статус ТОСЭР дает предпринимателям, которые будут реализовывать здесь бизнес-проекты, право на различные преференции (в первую очередь налоговые льготы). Молодой человек решил рискнуть и при поддержке администрации района открыл предприятие по переработке леса. В декабре 2017 года, через четыре месяца после открытия, предприятие получило статус резидента ТОСЭР Емвы и начало выпуск пиломатериалов.

По словам предпринимателя, в его родном муниципалитете решаются вопросы с сырьем для предприятия лесопиления, но есть проблемы с достойными рабочими кадрами, что значительно тормозит развитие экономики в районе. Решением проблемы стало открытие в Емве участка, функционирующего как исправительный центр колонии-поселения №51. Антон Щербович выступил в роли первопроходца – взял на работу сначала одного человека. Первый работник показал себя положительно – решили взять еще несколько. Так работа встала на хорошие, прочные рельсы.

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«ЛесСервисПлюс» начал с переработки мелкотоварного пиловочника диаметром от 12 сантиметров, а спустя год расширил производство до переработки древесины любых размеров. Сейчас в ассортимент товаров входят доска, брус, брусок и рейка. К 2019 году производство предприятия выросло до 600 кубометров пиломатериалов в месяц в одну смену, что позволило создать дополнительные рабочие места, а также выйти на партнеров по России для реализации пиломатериала на экспорт в Китай, Иорданию, Узбекистан и другие страны.

На сегодня ООО «ЛесСервисПлюс» является самым крупным деревообрабатывающим предприятием на территории Княжпогостского района Республики Коми. В ближайшее время планируется строительство завода по производству топливных гранул (пеллет) и запуск сушильных камер для пиломатериалов.

Но деятельность Антона Щербовича не сводится только к выполнению обязанностей генерального директора компании. Прежде всего он неравнодушный житель Емвы: на постоянной основе оказывает помощь социальным учреждениям города и района, безвозмездно снабжая их стройматериалами, помогает с трудоустройством безработных, стоящих на учете в центре занятости и вышедших из мест лишения свободы, помогает жителям с дровами. Не словами, а делами доказывает, что значит быть настоящим патриотом своего города и республики.