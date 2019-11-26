Воспитатель из Визинги боролась за «Хрустальную жемчужину»

В минувшую среду в Доме правительства Московской области были объявлены результаты всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Из 79 участников в число лауреатов вошли 15 человек, среди них музыкальный руководитель детского сада №8 села Визинга Сысольского района Ирина Туркина.

На главный приз конкурса – «Хрустальную жемчужину» – претендовали 58 воспитателей, восемь музыкальных руководителей, восемь учителей-логопедов, два учителя-дефектолога, один инструктор по физической культуре, один социальный педагог и один педагог дополнительного образования. Средний возраст конкурсантов – 35 лет. Средний педагогический стаж – 11 лет.

– Несмотря на то что победителем я не стала, звание лауреата – это тоже дорогого стоит. Все-таки на конкурс приехали лучшие воспитатели со всей страны. Поэтому я своим результатом довольна, – рассказала Ирина Туркина «Республике».

В подобном конкурсе воспитатель из Визинги участвовала впервые. Тема ее конкурсной работы – «Детское сочинительство» – результат трехлетней работы над собственной методикой развития творческого потенциала и музыкальных способностей у дошколят.

– Я сама люблю что-то сочинять, писать стихи и песни и решила этому научить детей, – призналась собеседница издания. – Разработала свой алгоритм сочинения песен с детьми. Мой мастер-класс, который я давала на конкурсе, назывался «Семь нот сочинения песен с детьми дошкольного возраста». Именно по такой схеме я работаю и со своими детьми в детском саду.

Самое главное с дошколятами – это удержать внимание и интерес во время всего занятия, а для этого нужна смена деятельности. На своем конкурсном занятии Ирина Туркина загадала детям загадку про цветок. А когда те отгадали, о чем речь, предложила вспомнить песенку про цветок.

– Как правило, никто сразу не может вспомнить. И тогда я предлагаю сочинить песенку самим. Дети с радостью соглашаются. И мы начинаем погружаться в тему, подбирать ассоциации, смотрим картинки, придумываем текст: в рифму, не в рифму – неважно, главное, что детям нравится. Когда первый куплет есть, начинаем придумывать мелодию. Дети решают, какая будет мелодия – веселая или грустная (мажор или минор), торопливая или медленная (темп), затем прохлопываем текст (ритмический рисунок). И когда мы настроены на лад, темп, ритмический рисунок, начинаем петь: один ребенок – одну строчку, другой – другую. Кто-то, бывает, за кем-то повторяется. Ну и что? Пусть. Потом я все это воспроизвожу на музыкальном инструменте. И у нас получается песня. Дети чувствуют себя композиторами, – поделилась воспитатель своей педагогической находкой.

Для участников, попавших в число лауреатов, было еще два испытания: «Мой успешный проект» и «Профессиональный разговор». Ирина Туркина представляла проект «Виртуальный караоке-клуб «Аленький цветочек», который состоит из песен, сочиненных с ее воспитанниками в детсаду:

– Победил в конкурсе молодой человек – воспитатель из Перми Евгений Пепеляев. Но для всех остальных участников этот конкурс стал настоящим профессиональным праздником, который длился целых шесть дней. Я очень много почерпнула для себя новых педагогических идей. Ведущим заключительного испытания конкурса – «Профессиональный разговор» – был Игорь Верник. Общение с этим обаятельным человеком стало просто подарком для всех.

Галина ГАЕВА

Фото с личной страницы Ирины Туркиной в сети «ВКонтакте»