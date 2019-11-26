От экономики к финансам

Депутаты Госсовета Коми завершили обсуждение госпрограмм

Закончился очередной цикл слушаний двадцати государственных программ Коми перед принятием бюджета республики. Слушания, начавшиеся по традиции с рассмотрения программы развития экономики, по традиции же завершились программой по управлению финансами и государственным долгом. Если предыдущие полтора месяца парламентарии Коми получали информацию о том, сколько средств будет потрачено на образование, культуру, здравоохранение и прочие отрасли, то 20 ноября им объяснили, как эти траты отразятся на казне.

Как сообщила перед заседанием в беседе с журналистами министр финансов Коми Галина Рубцова, бюджет региона в ближайшие три года ожидается дефицитным, в 2020 году разница между расходами и доходами составит больше семи миллиардов рублей. И госдолг, в последнее время снижавшийся, подрастет. Обусловлено это возросшими расходами республики, в основном связанными с приоритетным направлением – реализацией национальных проектов, с повышением реальных доходов населения (сейчас Коми индексирует зарплату бюджетников более ускоренными темпами, чем Федерация, – 4,8 процента против трех), с введением новых мер соцподдержки.

Если же говорить о расходах на развитие республики, то в рамках адресной инвестиционной программы предусмотрены дополнительные средства на строительство социальных объектов, дорожную деятельность на региональных и муниципальных трассах. Свыше 700 миллионов рублей ежегодно пойдет на ремонт объектов социальной сферы.

– Наша госпрограмма соответствует всем нормам бюджетного законодательства, и те ограничения, которые определены для нас по уровню дефицита, госдолга, расходов по его обслуживанию, соблюдаются, – пояснила Галина Рубцова. – Бюджет у нас с дефицитом, но в тех пределах, которые мы имеем право формировать. Дефицита не надо бояться, потому что он управляем, мы среди субъектов с высокой долговой устойчивостью.

Самой дорогой в бюджете-2020 станет программа развития образования, на которую направят 24 миллиарда рублей, на втором месте программа развития здравоохранения – более 17 миллиардов рублей, на третьем – программа социальной защиты населения с расходами в 14 миллиардов рублей. Объемы финансирования еще могут измениться благодаря межбюджетным трансфертам, размер которых пока точно не определен, поскольку еще не принят федеральный закон о бюджете на следующий год.

Управлять госдолгом в республике, как и ранее, намерены в том числе с помощью перекредитовок – когда заем идет на погашение части долга, потом, когда удается «поймать» кредит под меньший процент, им гасится предыдущее заимствование. Такая практика в Коми уже наработана и действует вполне успешно. Галина Рубцова отметила, что при этом регион планирует и займы на новые расходные обязательства, то есть на то, на что средств в бюджете не хватит.

– Но так как у нас в предыдущие годы был хороший, существенный профицит, то в этом году мы можем позволить себе и кредиты коммерческих банков. Но тут мы строго идем по соблюдению процента заимствования, это ключевая ставка – 6,5 процента – плюс один процент. Госдолг у нас увеличивается к 2022 году до 47 процентов, предел – 50 процентов. Сейчас у нас госдолг 34 процента, – пояснила министр.

По ее словам, планку в 50 процентов можно и перешагнуть, но тогда регион будет во многом ограничен в своих действиях со стороны федерального правительства. Так что держать уровень долга в нужных пределах – цена самостоятельности республики в решении различных вопросов.

Говоря о приоритетах в работе на последующие годы, Галина Рубцова рассказала о помощи местным бюджетам: проиндексирован фонд поддержки муниципальных образований – это дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, также распределена дотация на сбалансированность бюджетов – выровняли доходную базу муниципальных образований, чтобы они не проигрывали по сравнению с текущим годом. Еще один плюс – увеличен объем софинансирования по проектам комфортной городской среды. В связи с тем, что Дорожный фонд Коми увеличивается на 2,7 миллиарда, больше становится и средств, запланированных на ремонт муниципальных дорог.

– Также мы взяли на себя софинансирование обязательств муниципальных образований по коммунальным платежам – 70 процентов берем на республику, это миллиард рублей ложится на региональный бюджет, – добавила министр. – Будем смотреть в течение 2020 года, если увидим у кого-то провалы по доходной части, то инструменты поддержки для исправления ситуации у нас есть.

Кроме того, по словам Галины Рубцовой, при работе над бюджетом особое внимание уделяется его открытости и прозрачности. Здесь Коми на хорошем счету – среди других регионов России занимает 14 место в соответствующем рейтинге.

– Мы стараемся, чтобы вся информация по бюджету была более понятной и ясной для населения, все данные у нас открытые. Направление, по которому мы работаем второй год, – реализация концепции по повышению финансовой грамотности. Проводим финансовый форум, впервые в этом году провели финансовый семейный фестиваль, который нам всем понравился, видели отклики как наших маленьких граждан, так и их родителей, – рассказала Галина Рубцова.

Председатель Госсовета Надежда Дорофеева на слушаниях программы отметила, что уходящий год для Коми в финансовом плане получился хорошим: удалось сократить госдолг и не брать кредиты. И дефицит бюджета в следующем году – расходы в 92,3 миллиарда при ожидаемых доходах в 84,9 миллиарда – находится в допустимых пределах.

– По сравнению с этим годом расходные обязательства увеличатся на 8,9 миллиарда рублей. Республика делает ставку на повышение качества жизни населения, в том числе в сферах социальной политики, демографии, здравоохранения, физкультуры и спорта. Бюджет на грядущую трехлетку выстроен под те цели, которые поставил президент России. Ключевой задачей при формировании являлась реализация национальных и региональных проектов, – отметила Надежда Дорофеева.

В ходе обсуждения параметров бюджета постепенно все больше вопросов стали адресовать присутствовавшему на заседании министру экономики Константину Плехову, так как с развития экономики бюджет региона и начинается. В частности, председатель комиссии Госсовета по регламенту и депутатской этике Владимир Жариков, адресуясь в основном к Константину Плехову, заявил, что на территории республики нужно создать «оазис» для малого и среднего бизнеса – предоставлять предпринимателям максимально большое количество разных льгот и преференций.

– Я уже лет 20 об этом говорю, думаю, многие коллеги меня в этом поддержат, – высказался Владимир Жариков. – В последние годы ситуация с малым предпринимательством усугубилась и на территории Коми, и в России в целом, такой бизнес начал угасать.

По словам депутата, он посмотрел на опыт других регионов, где усилены налоговые льготы для предпринимателей: ситуация с развитием экономики там неплохая.

– Сейчас у нас есть возможность сделать прорыв, повернуться лицом к малому бизнесу, – заявил Владимир Жариков. – Мы сейчас вкладываем большие деньги в социальные контракты, вкладываем сотни миллионов рублей, чтобы привести людей в малый бизнес. Приводим и ничего не даем им в конце, чтобы они продолжили заниматься своим делом.

Константин Плехов в ответ повторил то, о чем не раз говорили его предшественники на министерском посту: республика год за годом внедряет все больше мер поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас, например, рассматривается возможность снижения ставок по упрощенной системе налогообложения. Однако каждый раз выясняется, что немалая доля предпринимателей просто не знает о преференциях, которые им положены. Видимо, нужно усиливать информационную и разъяснительную работу.

Также министр отметил, что для развития экономики в регионе важно расширение рынков сбыта продукции, что невозможно без развития маркетинга.

Галина Рубцова в свою очередь отметила, что сейчас налоговые льготы фактически превращаются в налоговые расходы:

– И пока мы не увидим их целесообразность, эффективность, мы не можем их вводить. Нужна жесткая финансовая дисциплина. Мы должны четко все рассчитывать. Да, рассматривается введение новых налоговых льгот, но насколько они полезны, может быть лучшей была бы господдержка в виде субсидий? Например, по сельхозналогу мы делали расчеты, получилось, что субсидию дать выгоднее. Но если расчеты покажут нам целесообразность введения налоговых льгот для малого бизнеса, мы их, конечно, введем.

Законопроект о бюджете Коми депутаты рассмотрят 28 ноября. К этому моменту, вероятно, проект претерпит некоторые изменения в цифрах безвозмездных поступлений из федерального бюджета, принятого только на днях, поэтому не все суммы, которые получат регионы, были окончательно определены.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru