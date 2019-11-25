Пострадавшим шахтерам Яреги оказывают помощь

Сергей Гапликов поручил минздраву Коми оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим на шахте в поселке Ярега.

24 ноября в 20.35 поступило сообщение о задымлении на отметке 200 метров в уклонном блоке №1 «3ДСевер» нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть». Дежурная смена шахты составляла 45 человек, из которых 42 самостоятельно вышли из опасной зоны. Один работник был спасен горноспасателями. Неизвестна судьба двух человек. По результатам доследственной проверки региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

По данным Главного управления МЧС по Республике Коми, по состоянию на 09.30 25 ноября 42 горняка подняты на поверхность, с двоими связи нет.

Как сообщили в минздраве региона, один из пострадавших, мужчина, доставлен в 02.35 в Ухтинскую городскую больницу №1 с диагнозом: отравление продуктами горения, общее переохлаждение. На 09.30 состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, стабильное. Мужчина находится в общей палате отделения терапии.

В девять утра в Ухтинскую городскую больницу №1 доставлен работник горноспасательной службы, работавший на месте аварии. Состояние пострадавшего стабильное, средней степени тяжести. Пациент продолжит наблюдение и лечение в общей палате отделения терапии.

Лина ПЕРОВА

Фото nepsite.ru