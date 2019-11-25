Веселый Мутный Материк

Усинское село Мутный Материк победило в финале конкурса на самое смешное название населенного пункта России. Голосование прошло на сервисе путешествий Туту.ру. Здесь была собрана сотня смешных российских топонимов (в том числе и ижемская деревня Пустыня). Их поделили на десять групп, и после голосования в финал вышли десять населенных пунктов. В их числе и Мутный Материк, набравший 4907 голосов.

24 ноября завершилось итоговое голосование, в котором участвовало 117 607 человек. Мутный Материк занял первое место, набрав 28 429 голосов. Второе место у Хохотуя (Забайкальский край), третье – у Морозилки (Архангельская область). В десятку финалистов также вошли Мухоудеровка (Белгородская область), Свиногорье (Республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область), Палево (Сахалинская область), Мошонки (Калужская область), Сахарная Головка (Севастополь) и Лох (Саратовская область).

До конца года организаторы конкурса планируют приехать в Мутный Материк, чтобы вручить администрации населенного пункта памятный кубок и установить знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием – 2019».

Село Мутный Материк основано в 1871 году ижемцем – переселенцем из Варыша Андреем Семеновичем Артеевым. В честь него село имеет неофициальное названием Сем Андрей. Расположено на высоком берегу Печоры ниже реки Малая Мутная. На ижемском диалекте «материк» – это высокий земляной берег. В двадцати километрах от села в советские годы находилась деревня с необычным названием Зверинец. До начала семидесятых годов прошлого века она входила в Мутноматерикский сельсовет, но затем опустела.

Конкурс проходит при поддержке телеканала и клуба «Моя Планета». В 2018 году его выиграла деревня Чуваки из Пермского края.

Артур АРТЕЕВ

Фото Светланы ТРОШЕВОЙ