Разговор о патриотизме

Участники Гражданского форума обсудили, как реализовать себя в республике и способствовать ее процветанию

Более трехсот участников из всех городов и районов республики собрал 22 ноября в Сыктывкаре XI Гражданский форум. Местом слета общественников и гражданских активистов стал Дом дружбы народов, а темой для дискуссий – патриотизм. Его различные аспекты обсудили на семи панельных площадках – по количеству комиссий Общественной палаты Коми – главного организатора этого ежегодного масштабного форума активных граждан.

Актуальная тема

Как объяснил, открывая пленарное заседание форума, председатель Общественной палаты Сергей Чечеткин, тема патриотизма, казалось бы, достаточно раскрыта. Но в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и столетнего юбилея Республики Коми она звучит актуально. Сейчас очень важно узнать мнение общественности, как двигаться дальше, сохраняя при этом непреложные нравственные ценности, любовь к своей малой родине и передавая молодежи опыт и знания.

От имени главы Коми, правительства и от себя лично участников Гражданского форума приветствовал первый зампред правительства республики Михаил Порядин:

– Я очень рад видеть в этой аудитории столько неравнодушных, искренне болеющих за судьбу нашей Родины и республики отличных, грамотных, компетентных людей. Реализовать национальные проекты, стратегические задачи, стоящие перед страной, можно лишь при тесном взаимодействии органов государственной власти, государственных институтов и общественности. Площадка форума наиболее подходит для организации такого сотрудничества. Впереди 75-летие Великой Победы, и задача власти и общественников заботиться об оставшихся в живых фронтовиках, тружениках тыла, детях войны. Мы должны лучшее, что выработало то поколение, передать нашим потомкам.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева процитировала слова президента страны: «У россиян нет никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма» – и призвала консолидировать усилия, чтобы развивать республику и воспитывать патриотов своей Родины.

– Наша задача, чтобы молодежь знала своих героев, а не воспитывалась на чужих идеалах. Мы должны постоянно говорить о подвигах наших бойцов в годы Великой Отечественной войны, о людях, внесших значительный вклад в развитие нашего региона. Герои есть и в наше время. Вспомните начальника ижемской вертолетной площадки Сергея Сотникова, благодаря которому пилотам самолета удалось спасти 81 человека. А также усть-вымского учителя истории Евгения Попова, пожертвовавшего миллион рублей и свой дом социально-реабилитационному центру, – привела примеры спикер.

Пленарная часть завершилась награждением самых активных общественников и председателей общественных советов при министерствах и ведомствах. Далее участники разошлись по секциям. В рамках форума работало семь площадок. Модераторами панельных дискуссий стали председатели комиссий Общественной палаты. Журналисты «Республики» побывали на двух секциях – посвященных гражданской активности жителей Коми и развитию бизнеса в регионе.

Активисты против эффекта «центральной улицы»

На круглом столе «Активные люди. Пути реализации гражданской активности в Республике Коми» обсуждали, как живется в регионе инициативным гражданам, легко ли им реализовать свои идеи, найти помощников и поддержку у местных властей.

Ольга Беляева из сыктывдинской деревни Сёйты назвала активных людей ключом к развитию сельской глубинки. В деревне, где она живет, населения немного, а активных людей среди них и того меньше, большинство предпочитает, по ее словам, инициативы проявлять в границах собственного огорода. И местные власти поначалу не слишком поддерживали активных сельчан. Тем не менее за несколько лет неравнодушным жителям удалось сделать немало: добились сохранения и ремонта дома-музея (его чуть было до этого на дрова «хозяйственные» граждане не разобрали), обустроили местный родник, который полсотни лет был заброшен, восстанавливают часовню, организовали туристический маршрут. Глядя на все это, и пассивные ранее местные жители, и чиновники тоже оживились и более активно участвуют в благоустройстве деревни, решении ее насущных проблем.

Начальник отдела господдержки социально ориентированных НКО Министерства экономики Республики Коми Наталья Савельева рекомендовала сельским активистам все же заранее не думать, что местные власти им ничем помочь не смогут или не захотят. Чиновники на уровне поселений и районов тоже заинтересованы в том, чтобы территории развивались, а проекты активистов этому очень хорошо способствуют. Тем не менее зачастую, когда сельчанин приходит с проектом в министерство, выясняется, что местную администрацию он обошел стороной и никак своей идеей с ней не поделился.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам гражданского общества Дмитрий Сизев рассказал о так называемом эффекте «центральной улицы», которая всегда самая ухоженная в населенном пункте. Просто на ней больше всего людей живет, на ней самое активное движение, поэтому и власти считают наиболее рациональным благоустраивать именно ее. В развитии территорий часто срабатывает этот эффект: львиная доля средств и внимания идет городам, райцентрам, а «улицы на окраинах», то есть маленькие поселки и деревни в глубинке, остаются обделенными. И защитить интересы жителей не «центральных улиц» могут именно гражданские активисты со своими проектами развития.

Глава сельского поселения Спаспоруб Оксана Помысова на круглом столе четырежды стала виновницей бурных аплодисментов, настолько всех впечатлили ее выступление и ответы на вопросы. Активность на селе она разделила на три этапа. Первый – обсуждение проблем, в этом участвует большинство. Второй – предложения, как исправить ситуацию, тут количество участников резко снижается. Третий – реальная работа по решению проблемы, здесь остаются единицы. Но, что отрадно, иногда среди волонтеров вдруг появляются те, кто до этого неоднократно был замечен только в громких выступлениях на тему «все плохо, власть ничего не делает», а тут вдруг, увидев положительный пример сельчан, вышедших на субботник, начинают приходить и спрашивать, чем помочь. Значит, хороших людей больше, чем все привыкли думать.

В качестве положительных примеров Оксана Помысова привела ТОСы, работающие на территории сельского поселения. Речь об активистах из деревни Поруб-Кеповская, выигравших всероссийский конкурс грантов и обеспечивших местный клуб аппаратурой, а самодеятельность костюмами. Благодаря активистам вековая изба, в которой клуб размещается, отремонтирована. Несмотря на то что культработника в деревне нет, клуб закрытым не стоит, жители сами организуют свой досуг. Недавно выиграли очередной грант, закупили пять разных ткацких станков, и женщины деревни возрождают ткацкое ремесло, а поскольку два станка складные и легкие в перемещении – ездят по району с мастер-классами. Детские и спортивные площадки, появившиеся благодаря ТОСам, всегда ухоженные, на них постоянно появляются новые сооружения, а зимой они становятся центром новогодних празднеств.

В финале на секции подискутировали на разные темы: как воспитать активного гражданина, привлечь к общественно полезным делам подростков и молодежь (сошлись во мнении, что все начинается с личного примера в семье), каковы основные причины пассивности людей, что нужно сделать для формирования гражданского общества.

В резолюции круглого стола его участники указали, что на активность населения могут положительно повлиять повышение уровня жизни граждан, конструктивные взаимоотношения властей и общественности, реальная – материальная и нематериальная – помощь активистам, создание структур, направленных на организацию и обучение общественников, выявление и поддержка лидеров общественного мнения, разработка действующих механизмов участия граждан в управлении территорией и политической жизнью.

Заниматься бизнесом – патриотично?

Прежде чем начать обсуждение обозначенной темы, модератор секции – член российской и республиканской общественных палат Анна Чуракова предложила определиться с понятийным аппаратом.

– Уверена, все со мной согласятся, патриотизм в бизнесе – это ведение дела в открытую, выплата налогов и «белых» зарплат, это работа на территории проживания, а не за пределами родной республики, – отметила она. – Но учитывая, что конкурировать предпринимателям-северянам с южными соседями, не обремененными таким количеством обязательств, очень и очень сложно, нужно создавать для бизнеса на севере условия.

Пока же, как явствовало из выступлений самих предпринимателей, им приходится сталкиваться с трудноразрешимыми проблемами. К примеру, руководитель молодой компании «ГринТехКоми», занимающейся переработкой вторсырья, Анатолий Рубаняк рассказал, что, когда он обратился за займом в микрокредитную организацию, ему отказали под предлогом недостаточного залогового обеспечения. Дело все в том, что оборудование, под которое можно было бы получить заем, во многом уникальное, созданное самостоятельно, и значит, без типовых документов. Поэтому в кредите компании отказали. А предпринимателю очень не хватает оборотных средств. «ГринТехКоми» – экологически ориентированное производство, оно помогает очищать республику от мусора: перерабатывает мягкий и твердый пластик и изготавливает из него полимерно-песчаную плитку. Но заказы предприятие получает только в летний сезон, а платить зарплату, аренду и налоги надо круглый год. Поэтому нужны оборотные средства. Выход из положения Анатолий Рубаняк в конце концов нашел, и то, что не смогла микрокредитная организация, сделала страховая компания – провела оценку оборудования. Но плохо то, что подобная ситуация типична, не каждый начинающий предприниматель справится с проблемой.

Присутствовавшие на секции представители министерства экономики региона во главе с министром Константином Плеховым эту неувязку взяли себе на заметку.

Лидер группы компаний «Один хороший человек» Василий Стрекалов рассказал, что предпринимателей спасает взаимовыручка. Именно она и подсказала молодым бизнесменам объединиться в такое содружество. Они помогают друг другу в продвижении продукции и услуг и заодно делают множество хороших добрых дел.

Например, известный в республике шоумен Иван Басков открыл в прошлом году пекарню и с помощью своих товарищей-бизнесменов организовал две благотворительные акции: в День Победы и в День пожилого человека бабушкам и дедушкам бесплатно раздавали выпеченный в пекарне белый хлеб. Бизнесмены выкупили для раздачи 300 буханок и еще сто буханок выделил хозяин пекарни.

– Это такой маркетинговый ход или желание реально помочь людям? – спросила модератор.

Иван Басков ответил:

– Это и то, и другое, это добрый маркетинг.

По словам Василия Стрекалова, ежемесячно к группе «Один хороший человек» присоединяется по тысяче подписчиков, и сейчас числится уже 12 тысяч. Благотворительные акции – самые разнообразные: приведение в порядок дворов, сбор средств на подарки детям, бонусы для клиентов предприятий и многое другое.

– Тем самым мы создаем лояльность клиентов, чтобы им было комфортно жить в республике и не хотелось уезжать в другие регионы, а у нас в результате не убавлялось число клиентов, – пояснил лидер содружества «Один хороший человек».

Другие выступавшие подняли проблему неравной конкуренции с предпринимателями из более южных регионов. Те выигрывают конкурсы, демпингуя, но не всегда выполняют свои обязательства. Местный бизнес в результате остается без заказов, а казна республики без налогов.

Этот вопрос вызвал по-настоящему бурную дискуссию, поскольку у представителей власти и бизнеса совершенно разные точки зрения на решение проблемы. В итоге договорились о регулярных встречах бизнес-сообщества с министром экономики Коми Константином Плеховым. Обсуждение всех насущных проблем будет проходить на площадке Центра поддержки предпринимательства «Шондi» в форме утренней планерки, которую сами предприниматели предложили назвать бизнес-

завтраком.

Подводя черту под дискуссией, Анна Чуракова констатировала, что тезис, вынесенный в название секции, из вопроса превратился в утверждение: «Заниматься бизнесом – патриотично». Предприниматели Коми патриотичны, у бизнеса есть потенциал, надо только помочь ему на начальном этапе, давать преференции. Результатом будет еще большая отдача – бизнес сможет помогать в решении социальных задач и гораздо более качественно решать многие проблемы.

Подведение итогов

На заключительном пленарном заседании форума заслушали отчеты модераторов секций. Некоторые из итоговых резолюций оказались довольно оригинальными. Например, участники площадки «Семья – фундамент воспитания «Ребенок учится тому, что видит в собственном дому» предложили направить обращение на центральные телеканалы с просьбой перестать показывать скандальные шоу, а также постановили считать семью молодой не по возрасту пары, а по времени заключения

брака.

Интересные предложения внесли участники круглого стола «Молодежь – основа гражданского общества» – создать молодежную онлайн-платформу для оперативного решения острых и актуальных вопросов.

Также высказано пожелание Общественной палате взять под контроль реализацию в республике национальных проектов в части эффективности расходования бюджетных средств.

В итоговый документ Гражданского форума будут включены все поступившие предложения, и еще в течение пяти дней принимаются дополнения и уточнения.

Галина ВЛАДИС, Анна ПОТЕХИНА

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