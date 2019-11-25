Солнечный лучик Победы

Выставка творческих работ, посвященных значимой дате – предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Сыктывкаре. Экспозиция представлена в зале Центра народного творчества и повышения квалификации.

Уникальность выставки «Солнечный лучик» в том, что все ее авторы – это дети в возрасте от семи до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья. Талантливые ребята из разных уголков республики представили свои рисунки и поделки по теме, посвященной войне. Это новый социально-культурный выставочный проект Центра народного творчества и повышения квалификации.

В экспозиции работы в различных техниках: вышивка, лоскутное шитье, роспись по ткани, изделия из природных материалов, живопись, пластилиновая картина.

Выставка открылась в день рождения Деда Мороза – 18 ноября. И этот новогодний персонаж поздравил детей с наступающим Новым годом, пожелал дальнейших успехов в творчестве.

Выставка работает до 3 декабря. Бесплатно ее посетить может каждый желающий.

Артур АРТЕЕВ

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