Игорь Сенча: «Государство должно поддержать почтовые отделения на Крайнем Севере»

15 октября завершается прием предложений на портале «Активный регион» (signal.rkomi.ru) по развитию Воркуты и Инты. Любой неравнодушный житель Коми может прислать свои соображения по поводу того, что поможет нашим северным моногородам выйти из кризиса и стать успешно развивающимися. На данный момент поступило уже 60 предложений.

Самые дельные инициативы лягут в основу плана, который должен быть разработан правительством Коми и утвержден правительством Российской Федерации до 31 декабря текущего года. В результате в следующем году Воркута и Инта получат дополнительные федеральные средства.

Начальник Воркутинского почтамта УФПС Республики Коми – филиала ФГУП «Почта России», депутат совета Воркуты Игорь Сенча рассказал «Республике», на что, на его взгляд, следует обратить внимание при разработке плана по развитию северных городов Коми.

– Предлагаю уменьшить стоимость железнодорожных и авиабилетов для населения. Чтобы семья с детьми могла выбраться на отдых, нужны огромные деньги. Бюджетные организации частично компенсируют своим работникам затраты на проезд. В связи с этим я бы внес предложение, чтобы также оплачивали и доставку на «большую землю» личных автомобилей северян. В некоторых случаях это будет значительно дешевле, нежели семья поедет на отдых на поезде или полетит на самолете. Произведем простой расчет: семье с тремя детьми перелет до Москвы и обратно обойдется в 100 тысяч рублей, а провоз машины туда и обратно – 45 тысяч. На автомобиле семья может отправиться на море и полноценно отдохнуть, – отмечает собеседник издания.

Как начальник почтамта Воркуты Игорь Сенча высказался за необходимость государственной поддержки убыточных отделений почты.

– Таких больше половины в Заполярье и Приполярье. Без господдержки здесь не обойтись, потому что коммунальные расходы «съедают» фактически всю прибыль. В некоторых поселках осталось очень мало жителей, там уже и Сбербанка нет, поэтому почта остается единственным объектом, где люди могут оплатить «коммуналку», провести необходимые выплаты. Это социально важные объекты, без которых жизнь невозможна.

Галина ВЛАДИС

Фото vorkuta.spravka-region.ru