Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Республики Коми, дорогие ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы благодарим всех, кто посвятил свою жизнь нелегкому, но очень ответственному труду. Учитывая непростые для ведения сельского хозяйства природные условия нашего региона, ваши усилия, профессионализм, энтузиазм и преданность делу заслуживают самого искреннего уважения и высокой оценки. Своим трудолюбием и личным примером вы вносите весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Коми.

В республике сельскому хозяйству сегодня уделяется большое внимание. На следующий год предусмотрена серьезная государственная поддержка отрасли – более миллиарда рублей. В рамках исполнения поручения главы Коми Сергея Гапликова привлечены дополнительные федеральные средства. Воплощаются в жизнь проекты по строительству животноводческих и молочных комплексов, сделан упор на развитие фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Среди приоритетных задач отрасли – технологическое совершенствование производства, развитие системы сбыта продукции, повышение конкурентоспособности продукции наших аграриев и товаропроизводителей.

Каждый рубль, вложенный в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность, должен работать на благо отрасли и на благо жителей республики, особенно сельчан. Ведь развитие сельского хозяйства – это повышение уровня жизни на селе, это развитие деревни.

Дорогие друзья! Еще раз благодарю вас за добросовестный труд, желаю успехов и новых достижений. Пусть работа всегда дарит вам радость и повод для гордости!

Надежда Дорофеева, председатель Государственного Совета Республики Коми