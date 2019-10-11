Финансирование на обеспечение системами безопасности возрастет

В Коми выделят больше денег на обеспечение безопасности в школах, сообщает пресс-служба главы республики. По 200 миллионов рублей дополнительно будет ежегодно направляться на проведение ремонтов в образовательных организациях, еще на 100 миллионов рублей увеличатся ежегодные расходы на замену устаревших систем пожарной безопасности.

Об этом глава Коми Сергей Гапликов проинформировал полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на селекторном совещании с руководителями регионов СЗФО.

Сергей Гапликов сообщил, что во всех образовательных организациях региона обеспечена возможность проведения экстренной и безопасной эвакуации обучающихся в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

– Мы продолжаем работу по оснащению образовательных организаций системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией и другими системами безопасности. На эти цели в консолидированном бюджете республики на 2019 год выделено 258,9 миллиона рублей. Работы будут завершены до конца этого года, – проинформировал полпреда глава Коми.

При формировании проекта республиканского бюджета на 2020-2022 годы запланировано финансирование в объеме 100 миллионов рублей ежегодно на замену систем пожарной сигнализации, срок эксплуатации которых превысил предельно допустимый – десять лет.

Кроме того, принято решение о выделении дополнительно в течение 2020-2022 годов ежегодно по 200 миллионов рублей на проведение текущих и капитальных ремонтов, в рамках которых будет заменена электропроводка и проведен ремонт кровель.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»