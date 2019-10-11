Питирим Сорокин и XXI век

К 130-летию выдающегося российско-американского социолога и нашего земляка Питирима Сорокина в Коми прошла Международная научная конференция «Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века». В работе научного форума участвовали исследователи, представители органов власти, образовательных и научных учреждений из регионов России, а также из Японии и Италии.

Открытие конференции состоялось 10 октября в большом зале Госсовета. Собравшихся приветствовал первый зампред правительства республики – руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин.

– Труды Сорокина, написанные в большинстве своем в середине прошлого века, сохраняют свою актуальность и сегодня, – отметил он. – В центре внимания ученого всегда находились человек, общество и культура – это та триада, которая определяла направленность его исследований. Выдающийся ученый предвидел многие общественно-политические реалии нынешнего времени.

Михаил Порядин выразил уверенность, что проведение конференции внесет существенный вклад в изучение научного наследия нашего выдающегося земляка, будет способствовать развитию гуманитарных наук в Коми и всего научно-интеллектуального потенциала региона. Также он напомнил, что в Коми уделяется огромное внимание сохранению и популяризации наследия Питирима Сорокина. Его имя носит опорный вуз региона – Сыктывкарский госуниверситет. Знаковым местом для молодежи, горожан и гостей столицы стал памятник ученому, установленный у входа в университет.

Участники конференции также заслушали видеоприветствие и доклад сына ученого, профессора Гарвардского и Бостонского университетов Сергея Сорокина. Он собирался приехать на историческую родину отца, но не смог прилететь в Россию по состоянию здоровья.

Среди участников конференции – доцент Уэслианского университета Нагасаки Есино Коджи (Япония), а также двое исследователей из Италии – профессор социологии культуры и коммуникации университета Салерно Эмилиана Мангоне и профессор университета Рима Чимагалли Фолко.

На конференции Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина представил выставку изданных томов собраний сочинений ученого-социолога. Издано семь томов, а к столетнему юбилею республики выйдет в свет еще пять. До конца этого года планируется издать книгу о Питириме Сорокине из серии «Республика Коми: люди и время».

Во второй половине дня работа продолжилась в СГУ имени Питирима Сорокина. В Музее истории просвещения Коми края открылась выставка, посвященная Сорокину, и зрители увидели спектакль, поставленный студентами по научно-фантастическому роману ученого «Прачечная человеческих душ».

11 октября участники конференции посетили малую родину ученого – Усть-Вымский район. В Усть-Выми за круглым столом были подведены итоги работы конференции.

Артур АРТЕЕВ

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