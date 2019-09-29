Алла Таскаева: «Я всю жизнь копирую своего наставника»

В рамках проекта «Спасибо наставнику!» «Республика» продолжает цикл публикаций о жителях региона, ставших настоящими профессионалами своего дела благодаря наставникам. Алла Таскаева свою жизнь посвятила педагогической деятельности, ее стаж в профессии 33 года.

Почетный работник общего образования России, лауреат Государственной премии Коми в области образования в составе авторского коллектива этнокультурного центра, победитель конкурса «Лучшие учителя России» приоритетного национального проекта «Образование», активист «Поискового движения России». Ее ученики – победители и призеры всероссийских, межрегиональных, республиканских олимпиад и конференций. А для самой Аллы Таскаевой примером всегда была ее учительница Людмила Ивановна Кулёва, которую она считает своим первым наставником. Именно благодаря этому педагогу с большой буквы Алла Таскаева выбрала профессию учителя.

– Я хотела быть учителем всегда, по крайней мере мне так кажется сегодня, в сентябре 2019, когда за плечами уже 33 года педагогического стажа. Я долго не знала, какого предмета, но то, что школа, – однозначно, – рассказала собеседница издания.

В 1983 году она окончила 4-ю школу Сыктывкара, ее тогда называли «Гагаринская». Четвертая школа всегда была особой: здесь директорствовала Полина Петровна Маркова, Герой Социалистического Труда, долго вел физику легендарный Михаил Иванович Никитин, фронтовик, ныне находящийся на заслуженном отдыхе, строгая «химичка» Таисия Александровна, а утонченная Нелли Валентиновна Шалаева как будто пришла в конец 80-х из серебряного века.

– Сегодня я понимаю, что все эти люди что-то важное отдали мне, еще девчонке, и отзвуки их уроков, слов, шуток, стихов, раздумий всегда со мной. Но настоящим своим наставником я всегда считала учителя географии Людмилу Ивановну Кулёву. Вы не поверите, но даже моя мама однажды мне сказала, что я всю жизнь копирую ее. Она всегда была строга и собранна, мне это, увы, удавалось всю жизнь с трудом. А вот отношение к школе, к детям, к классу как главному делу своей жизни – это мне так близко! «Если не мы, то кто же?» – так учила нас жить и жила сама Людмила Ивановна. Она блестяще знала предмет, но для детей так важно то, что происходит в школе после уроков. А у нас происходило, – отметила Алла Таскаева.

По словам педагога, Людмила Кулёва увлекалась туризмом, водила школьников в походы, туристический клуб «КЕДА» («Кеда Есть – Дойдем до Альтаира») все время участвовал в соревнованиях по туризму:

– Мы всегда соперничали с сильной командой школы №1. А без преувеличения великое дело – создание музея к 20-летию школы. Как она смогла заразить нас этой идеей? Мне кажется, мы и уроки иногда не делали, а только собирали фотографии, черно-белые, потрепанные, записывали трогательные воспоминания бывших и работающих учителей, выпускников. И стенды оформляли сами из картона, писали заголовки и тексты фломастерами, чтобы все в одном стиле, чтобы было красиво. Сами составляли тексты экскурсий по этим стендами, проводили их для учащихся и гостей школы. Эти музейные стенды занимали все стены от пола до потолка в одном из учебных кабинетов. Я теперь понимаю, какой пласт школьной истории был спасен Людмилой Ивановной от забвения. Какое благородное это было дело. И она сделала нас своими соратниками, помощниками.

Собеседница издания рассказала, что ее учитель была великой выдумщицей: если ее подопечные проводили пионерский сбор, то делали настоящий – с помощью вентилятора, лампочки и дров – костер. Если готовились к 8 Марта, то в подарок мамам выполняли своеобразную праздничную контрольную работу, чтобы обязательно на «5».

– А как мы любили собираться в маленькой лаборантской (она прилегала к кабинету географии): это был потаенный мир, только наш и нашего учителя. И вот когда я сама стала учителем, поняла, что мне мало только урока, что я хочу ходить в походы, изучать историю «вживую», хочу дружить с моими учениками, вместе открывать мир, так, как это делала с нами Людмила Ивановна Кулёва. Я преподаю историю и культуру Коми края в гимназии искусств при главе Республики Коми, краеведение, проще говоря. Позади у меня и моих учеников не только уроки и классное руководство, но и десятки экспедиций на байдарках по рекам нашей республики, сотни деревень, тронувших наши сердца судьбами своих старожилов, исследовательские работы, старинные предметы быта, спасенные из разрушенных домов, участие в восстановлении православных храмов, выезды на вахты памяти в составе поискового отряда «Наследие». Я занимаюсь с ребятами тем, что мне интересно самой как человеку, и этому меня научила Людмила Ивановна Кулёва, мой настоящий наставник. Спасибо ей. Она всегда была и остается учителем с большой буквы, – заключила Алла Таскаева.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото из архива Аллы Таскаевой