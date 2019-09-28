Квест для группы риска

В республике прошел Единый день безопасности дорожного движения

По наблюдениям сотрудников ГИБДД, чаще других детей в различные дорожно-транспортные происшествия попадают те, кому 8-10 лет. Именно для школьников такого возраста 26 сентября, в Единый день безопасности дорожного движения, на базе Дворца творчества детей и учащейся молодежи в Сыктывкаре прошел квест – игра по станциям – для того, чтобы напомнить детям ПДД или рассказать о том, чего они до сих пор не знали.

Детсадовцы без родителей, как правило, по улицам не ходят, и первоклашек зачастую отводят в школу и приводят из нее родители, бабушки с дедушками или старшие братья и сестры. А потом большинство детей уже добирается в школу самостоятельно. В результате – ощущение собственной взрослости есть, а понимания, чем может закончиться перебегание улицы вне перехода или на красный свет, еще маловато. А иногда и знаний явно не хватает, даже если учитель на классном часе регулярно говорит о правилах, – слушать его кажется скучным. Поэтому для детей такого возраста игровая, соревновательная форма подачи материала – один из лучших вариантов освоить ПДД.

В АВТОБУС – ТОЛЬКО С РЕМНЕМ

С 1 октября 2019 года вступает в силу постановление правительства России, вносящее изменения в правила организованной перевозки групп детей автобусами. Теперь при таких перевозках ремни безопасности обязательны не только в междугородных, но и в пригородных и в городских автобусах. Перед началом движения сопровождающие должны проконтролировать, пристегнулись ли дети, а также они обязаны не допускать, чтобы дети во время движения автобуса поднимались с мест или ходили по салону.

Такой квест и прошел 25 сентября во Дворце творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара. Организован он был для ребят, которые посещают различные кружки, студии этого учреждения, из них сформировали пять команд. А проводили игру парни и девушки из отряда юных инспекторов дорожного движения при этом учреждении. Как рассказал старший лейтенант ГИБДД Сыктывкара Артем Станкевич, здешний отряд ЮИД, один из самых опытных и грамотных в столице Коми.

Детям нужно было выполнить задания на шести станциях, как теоретические, так и практические. Так, на одной площадке им задавали вопросы, на которые надо было быстро ответить, правда это или ложь. Причем, отвечая на многие из них, ошибся бы, пожалуй, и взрослый пешеход. Например, на вопрос, достаточно ли светлой одежды, чтобы ночью на неосвещенной дороге тебя издалека заметил водитель, многие дети отвечали, что достаточно, но это не так. Человека в светлой одежде, конечно, видно лучше, но в сумерках, на фоне снега его можно и не различить, так что единственная гарантия – светоотражающие элементы на куртках и пальто.

Сотрудники республиканского управления ГИБДД провели акцию «Засветись» для воспитанников детского дома №1 в Сыктывкаре. Цель – популяризация световозвращающих элементов среди пешеходов. Также, как поясняет пресс-служба ведомства, полицейские рассказали юным пешеходам о том, что длина тормозного пути автомобиля составляет от 25 метров при скорости движения машины 90 км/ч, и предложили ребятам подсчитать, за сколько метров в темное время суток водитель должен увидеть пешехода, чтобы вовремя остановиться. В ходе эксперимента юные участники узнали, что для лучшей видимости пешехода водителями транспортных средств закреплять световозвращающие элементы необходимо на груди или спине.

На другой площадке юидовец не только давал практические задания по правильному движению по улице на велосипеде, но заодно учил детей, как пристегивать велосипед, чтобы его не украли, пока он находится без присмотра. Еще на одной станции дети собирали тематический пазл, но очередной его кусочек можно было получить, только правильно ответив на вопросы, касающиеся дорожного движения: как называется дорога для трамвая, громкий звуковой сигнал спецмашины, широкая лямка, обеспечивающая безопасность водителя и пассажиров, полосатая разметка перехода и другие. Во время подвижной игры детям предложили взять на себя роль дорожных знаков, предварительно ознакомив их с информацией, на какие группы подразделяются знаки, как они выглядят и для чего предназначены.

– Я не помню, чтобы в моем школьном детстве проводились подобные мероприятия, в основном правилам дорожного движения нас учили родители, – рассказал Артем Станкевич. – Такие игры, конечно, очень полезны, чтобы закрепить навыки безопасного поведения на улице и быть грамотными пешеходами уже на настоящей дороге. Но родителям нужно помнить, что в данном случае они самые лучшие учителя для своих детей. Подавайте им хороший пример, соблюдая правила дорожного движения, а каждое утро, перед тем как отправить ребенка в школу, напоминайте ему не только, что шапку и шарф нужно надеть, но и о том, как правильно переходить улицу: только по пешеходному переходу, только на зеленый свет светофора. Достаточно всего одной-двух минут.

С 23 по 27 сентября в России проходила неделя безопасности дорожного движения, пик различных ее мероприятий, акций пришелся как раз на 25 сентября – Единый день БДД.

– В этом году в Сыктывкаре в 46 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 53 ребенка, двое погибли. И Всероссийская неделя безопасности направлена именно на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, недопущения ДТП с участием несовершеннолетних. В Сыктывкаре в ней участвовали детские сады, школы, училища и техникумы – все учреждения, где обучаются несовершеннолетние. В садиках в этот день провели флешмоб, посвященный правилам дорожного движения, кто-то танцевал, кто-то пел, где-то проводились игры, где-то целые концерты, – рассказал Артем Станкевич. – Но в 81-й прогимназии Сыктывкара, это по сути школа-сад, состоялся прощальный митинг, где запускали в небо белые шары, как в день памяти жертв ДТП, поскольку именно эту прогимназию посещал мальчик, который умер от травм, полученных в ДТП 21 сентября.

У школьников проходили другие акции, у кого-то квесты, викторины, как у посетителей Дворца творчества, у других тематические уроки. Например, в сыктывкарской школе №36 в этот день сотрудники региональной госавтоинспекции провели занятия для учащихся начальных классов, показали обучающий фильм «Безопасный путь до школы. Правила дорожного движения для пешеходов». А дети постарше из отрядов юных инспекторов дорожного движения вышли на улицы вместе с родительским патрулем, чтобы напомнить прохожим и водителям о правилах дорожного движения, раздавали листовки, общались.

Подобные мероприятия проходили на этой неделе и в других городах и районах Коми. Например, как сообщает региональная госавтоинспекция, для дошкольников Сосногорска провели викторину по ПДД «Красный? Желтый? Зеленый?», по окончании которой дети получили в подарок световозвращающие брелоки. В Сосногорском районе сотрудники ГИБДД вместе с юидовцами устроили для воспитанников детского сада поселка Нижний Одес волшебное путешествие по стране ПДД, где о правилах рассказывали герои сказок. В Воркуте первоклассники под руководством инспекторов рисовали безопасный маршрут от дома до школы и обратно, обсуждали «дорожные ловушки», которые могут подстерегать их на том или ином участке пути. Активные студенты вместе с полицейскими организовали флешмоб «Я заметный» на одной из центральных улиц города, провели опрос среди пешеходов по теме безопасного движения.

В Княжпогостском районе школьники и госавтоинспекторы провели совместную акцию «Грамотный пешеход» для профилактики аварийных ситуаций на дорогах, в ходе которой напоминали прохожим о правилах безопасного перехода проезжей части, о том, что нужно быть внимательным, даже если ты идешь по «зебре» и на зеленый сигнал светофора. Особое внимание уделили детям и подросткам, которым рассказали о возможных трагических последствиях на дороге, если при переходе улицы отвлекаться на телефонные разговоры, использовать наушники, выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта или любого сооружения, не убедившись в безопасности своего движения.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора

и Управления ГИБДД МВД по Коми