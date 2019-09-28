Новые люди, новые постановки

Чем театр оперы и балета Коми в 62-м сезоне порадует своих зрителей

Полтора десятка артистов и музыкантов пополнили труппу республиканского театра оперы и балета в новом творческом сезоне. В частности, в балете будут танцевать три иностранки: две японки и одна румынка. А за дирижерский пульт встанут новые люди. Вечером 25 сентября театр открыл 62-й сезон большим гала-концертом с участием практически всего творческого состава. Первое отделение было посвящено западноевропейскому оперному и балетному искусству, второе – русской опере и балету.

Пополнение труппы

В этот же день состоялась пресс-конференция, во время которой руководство театра рассказало журналистам республиканских СМИ о том, что ждет зрителей в наступившем сезоне. Директор театра Дмитрий Степанов пояснил, что в конце прошлого сезона и во время летних каникул в театре заменили оборудование для сцены. В частности, световой пульт, акустические и микрофонные системы, прожектора. Замена обошлась в целом в одиннадцать с половиной миллионов рублей. Эта сумма была получена по федеральному проекту «Театры малых городов».

– Финансирование на обновление света и звука продолжится в течение двух следующих сезонов, – добавил Дмитрий Степанов.

Оркестр театра пополнился музыкантами (ударные, гобой и валторна). В этом сезоне театр оперы и балета Коми приобретет рояль «Steinway», который, по оценкам экспертов, считается лучшим в мире. О необходимости купить рояль для театра заговорили после концерта знаменитого пианиста Дениса Мацуева в декабре 2018 года. Средства на рояль выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и компанией «ЛУКОЙЛ».

В оперной труппе также пополнение: четыре новых солиста-вокалиста. Это выпускница Московской консерватории Иране Ибрагимли (колоратурное сопрано), Игорь Земской (бас-баритон), Николай Калашников (тенор) и Яна Пикулева (меццо-сопрано). Благодаря этому в афише вновь появятся «Травиата», «Кармен», «Чио-Чио-сан» и другие постановки.

Как сообщила главный балетмейстер театра Марианна Рыжкина, в труппе будут три иностранки – выпускницы Московской и Вагановской академий:

– Скоро балерины приступят к работе. Пока идет процесс оформления всех необходимых визовых документов. Но девушки выйдут на сцену уже в нашей премьере – балете «Золушка».

Напомним, несколько сезонов (с 2005 по 2011 год) в театре проработала японская балерина Мина Окумура. Сейчас она вернулась на родину и учит русскому балету своих земляков.

Сменился также главный дирижер. Вместо Азата Максутова, проработавшего в театре почти шесть лет, приехал Роман Денисов. Работать он будет со своим коллегой Леонидом Приваловым, который занял место очередного дирижера театра.

Отбор главного дирижера проходил в течение двух летних месяцев. За это время театр получил 54 заявки из четырнадцати стран. Роман Денисов окончил Московскую государственную консерваторию имени Петра Чайковского по специальности «скрипка» в 2003 году и «оперно-симфоническое дирижирование» в 2014 году. С 2003 года – скрипач оркестра Большого театра. В качестве ассистента дирижера-постановщика работал в Национальной опере Лотарингии (Франция). Художественный руководитель симфонического оркестра «Прогрессивная классика».

Леонид Привалов окончил Нижегородскую государственную консерваторию (академию) имени Михаила Глинки по классу баяна в 2011 году, факультет оперно-симфонического дирижирования в 2013 году, ассистентуру-стажировку в 2015 году. Работал в Нижегородском камерном оркестре под управлением Сорокина, руководил оркестром Саровского драматического театра. С 2013 года был дирижером Чувашского государственного театра оперы и балета.

– Большим соблазном было пригласить иностранного дирижера и поработать с зарубежными музыкантами, – признался Дмитрий Степанов. – Но по итогам конкурсного отбора резюме мы предложили должность главного дирижера и дирижера нашим соотечественникам.

«Золушка» на пуантах и «Любовный напиток»

Основной премьерой сезона в Коми можно назвать балет «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева. Зрители увидят балет в середине ноября. Подробнее о постановке рассказала Марианна Рыжкина.

– Чтобы получить официальное согласие на эту постановку, мне пришлось обращаться к родственникам композитора, – сообщила она. – Нелегальные постановки отслеживают и снимают с показа. С одной стороны спектакль должен быть современным и интересным зрителю, а с другой – мне нельзя было ломать задумку автора.

Музыка к балету была создана в период с 1940 по 1944 год. Композитор Сергей Прокофьев работал над балетом «Золушка» в Перми. В 1943 году он приехал в Молотов по приглашению коллектива Кировского театра оперы и балета, который находился там в эвакуации. Премьера спектакля состоялась 21 ноября 1945 года на сцене Большого театра – это была первая театральная премьера в послевоенной Москве. Этот балет считают вершиной творчества Сергея Прокофьева – за него композитор получил Сталинскую премию.

За основу композитор взял не одноименную сказку Шарля Перро, а русскую народную сказку «Маша-чернушка» из сборника Афанасьева.

«Золушку» я рассматриваю прежде всего как русскую сказку и имею в виду говорить о героине русским музыкальным языком», – писал композитор и предлагал «делать русскую Золушку елизаветинских времен».

Он уточнял, что Золушка – это персонаж не французского сказочника, а русской народной сказки. Балет ставили много раз и в России, и в других странах, но волшебной сказкой для детей «Золушка» была недолго, каждый хореограф-постановщик искал свой интересный ход. В постановке Рудольфа Нуреева для Парижской оперы события происходят в Голливуде 1930-х годов. Мэтью Борн перенес действие «Золушки» в Лондон эпохи Второй мировой войны.

Исполнители главных партий в «Золушке» уже известны. В первом составе это Наталья Супрун и Роман Миронов, во втором будет солистка «Кремлевского балета» Алина Каичева и Ринат Бикмухаметов.

Главный режиссер театра Илья Можайский добавил, что второй премьерой сезона станет опера итальянского композитора позапрошлого века Гаэтано Доницетти «Любовный напиток».

– Роман Денисов сейчас готовит материал, – добавил он. – Хорошо, что в постановке будут задействованы несколько составов. Труппа у нас небольшая, но когда появляется возможность вводить несколько составов артистов, это позволяет по-новому раскрываться актерам. Возникает своего рода творческое соревнование. Да и зрителям будет интересно сравнить игру разных составов. Нужно сделать так, чтобы искрометный юмор, который есть в спектакле, был понятен зрителю без перевода.

В этом сезоне пройдет показ оперы-буфф Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале» на русском языке. Напомним, премьера итальянской оперы на языке оригинала минувшей весной была показана во время XXIX Международного фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс». В столице Коми оперу ставили в 2005 году, и театралы могли увидеть разницу между двумя постановками. Четырнадцать лет назад она шла на русском языке, костюмы и декорации соответствовали эпохе девятнадцатого века. Нынешняя постановка – на итальянском языке, а костюмы – это середина двадцатого века.

Джаз и классика

Уже в октябре сыктывкарские театралы увидят два балета Петра Чайковского: «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

– 24 октября мы покажем «Сказки Гофмана», – добавил директор театра. – А спустя пять дней в рамках фестиваля «Видеть музыку» постановка пройдет в Москве. Далее балетная труппа театра в сопровождении оркестра примет участие в «Балетных сезонах» на сцене Архангельского театра драмы. Традиционно театр выступит в Германии с русской балетной классикой – за 35 дней пройдет 37 спектаклей.

В этом сезоне в театре благодаря гранту главы Коми будет реализован масштабный музыкальный проект для любителей джаза. 23 октября в Сыктывкаре выступит государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, 19 ноября состоится концерт камерного джазового ансамбля под управлением Сергея Манукяна, а 3 декабря выступит знаменитый джазовый оркестр Сергея Жилина «Фонограф-симфо-джаз».

В декабре представят проект для молодых исполнителей «Таланты XXI века» и новогоднюю музыкальную сказку.

Артур АРТЕЕВ

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