Сбербанк начал прием заявок на погашение ипотеки до 450 000 рублей многодетным семьям

Многодетные семьи могут подавать заявки в Сбербанк на списание части ипотечного кредита в рамках программы государственной поддержки. Получить господдержку — субсидию в размере до 450 000 рублей в рамках 157-ФЗ могут семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети.Выделенные средства предназначены для полного или частичного погашения ипотечного кредита гражданина (заемщика или созаемщика по кредиту) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.

Ипотечный кредит, на погашение которого запрашивается субсидия, должен быть выдан до 1 июля 2023 года в рамках любого продукта жилищного кредитования на цели:

· приобретение по договору купли-продажи у юридического или физического лица жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства, или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства

· приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (ДДУ) или соглашению (договору) об уступке прав требований по ДДУ

· рефинансирование ипотечного кредита, предоставленного иной кредитной организацией на цели, указанные выше

«Сбербанк поддерживает демографическую политику государства и предлагает своим клиентам широкий спектр инструментов, помогающих в решении жилищного вопроса. На сегодняшний день ипотечная субсидия – ощутимый вклад в облегчение финансовых обязательств любой семьи, особенно, которая занимается воспитанием троих и более детей» — отметил Заместитель Управляющего Коми отделением ПАО Сбербанк Алина Хвищук.

Господдержку можно получить единовременно только для одного ипотечного кредита, независимо от рождения детей после получения субсидии. Необходимый пакет документов необходимо предоставить в офис ипотечного кредитования Сбербанка, либо в офис, обслуживающий ипотечные кредиты. Перечень необходимых документов для получения государственной поддержки доступен на сайте ДомКлик.ру

текст ПАО Сбербанк, картина В.Баюскина. «За обедом», 1950г.