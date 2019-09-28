Продвижение гонок на лямпах

В Коми решили, что соревнованиям на охотничьих лыжах нужно выходить на российский уровень

27 сентября в Госсовете Коми состоялось собрание представителей федерации гонок на охотничьих лыжах. В обсуждении перспектив развития национального вида спорта участвовали именитые спортсмены и чиновники из профильных министерств. Одной из главных стратегических задач на ближайшие годы на заседании назвали необходимость перевода «охотничьего» спорта из раздела национальных видов в общероссийские по примеру северного многоборья.

Проход в здание регионального парламента обычно сопряжен с определенными сложностями. Охрана строго относится к любым гостям важного учреждения. А появление там ветерана национальных стартов «Лямпиада» Сергея Шарапова в охотничьем облачении и вовсе вызвало у местной стражи шок. Охранники долго досматривали коми охотника и поначалу не хотели пускать, думая, что у него настоящее ружье. Поняв, что это муляж, и убедившись, что Сергей Шарапов вовсе не террорист, все-таки гостя пропустили.

У входа в зал, где проходило заседание, встретились и старые друзья – олимпийские легенды Коми Василий Рочев и Николай Бажуков. Они травили байки и обсуждали новости лыжных гонок. Позже – уже в ходе заседания – олимпийских чемпионов в шутку пожурил президент федерации гонок на охотничьих лыжах и сенатор от Коми Валерий Марков. Он сказал, что лыжники еще ни разу не были в качестве участников на республиканском лыжном фестивале «Лямпиада», который ежегодно проходит в корткеросском селе Большелуг. Чтобы хоть как-то стимулировать их, Валерий Марков подарил Василию Рочеву и Николаю Бажукову символические деревянные медали соревнований.

Сенатор поблагодарил за настырность в продвижении национального вида спорта главного идейного вдохновителя фестиваля «Лямпиада» Афанасия Габова, который также присутствовал на встрече. Он сказал, что настойчивое достижение поставленных целей – это то, чем в хорошем смысле отличаются коми люди. Валерий Марков перечислил все достижения, которых удалось достичь в продвижении «охотничьего» спорта, в том числе в этом году «Лямпиада» получила Гран-при на всероссийском конкурсе по событийному туризму и была признана финскими экспертами одним из лучших спортивно-туристических мероприятий. Ежегодно это событие собирает более тысячи человек, на него едут туристы как со всей России, так и из других стран.

Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются организаторы, Валерий Марков отметил, что за последние годы стало сложнее с финансированием:

– Раньше Афанасий получал гранты, а теперь с этим стало туго, и последняя гонка вызвала вопросы. Есть и проблемы судейства. Это выражается не только в работе судей, но еще хотелось бы, чтобы участники находились в одинаковых условиях. Например, если лыжи по ширине должны быть такие-то, то не надо допускать людей с инвентарем другого формата. У нас национальный вид спорта, и подход к внешнему виду должен быть строгим. Народ не задумывается, как выходить на старт, и могут выйти без специальной палки – койбеди, а с обычной лыжной палкой, у которой кольцо на конце, тогда и бежать легче. Плюс есть сложности с подвозом детей на старты. У нас правила подвоза суровые, и надо решать, как их выполнять совместно с муниципалитетом и школами. Будем искать выходы. Договариваться. Теперь это не просто праздник, а соревнования.

Еще одной большой проблемой сенатор назвал «прохладцу к национальному виду спорта со стороны некоторых муниципалитетов». По его словам, еще не везде осознали, что теперь это уже не просто забавная затея, начало которой положили энтузиасты.

Заместитель министра спорта Коми Максим Мартышин поддержал в этом Валерия Маркова, отметив, что это «не игрушка, а серьезный вид спорта». Выступая с докладом, он напомнил, что развитие гонок на охотничьих лыжах закреплено законом России:

– Гонки на охотничьих лыжах признаны официально в 2017 году. У нас эти соревнования числятся в перечне значимых спортивных мероприятий. Разработана техника и методика способа передвижения на охотничьих лыжах, утверждены требования по присвоению спортивных разрядов. Проделана большая работа. Хочу отметить, что северное многоборье уже переведено из раздела национальных видов спорта в общероссийские. Мы должны делать шаги в этом направлении. Конечно, это не год и даже не пять, но перехода из одного реестра в другой мы должны добиваться.

Ярослав СЕВРУК

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