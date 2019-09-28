Новый опыт работы трудовых бригад

Летняя трудовая кампания для школьников – это не просто смена деятельности, но и время труда, отдыха, новых впечатлений. Поэтому организаторы трудовых отрядов и бригад стараются ежегодно разнообразить формы работы с детьми так, чтобы ребята могли не только заработать летом, но и получить новые знания и тепло вспоминать время, проведенное в трудовом отряде.

Почти девять тысяч подростков от 14 до 18 лет были трудоустроены минувшим летом службой занятости республики. Они получали заработную плату от предприятий, где работали, и материальную поддержку от службы занятости за отработанный период времени.

В Прилузском районе апробировали новый опыт организации работы трудовых бригад. В селе Объячево ребята разделились на пять отрядов, каждый из них выполнял свои функции. Благодаря такому разделению все подростки смогли реализовать себя в том, что им наиболее близко и интересно.

Так, участники отряда «Лидеры» проводили различные мероприятия с детьми из оздоровительного лагеря при школе. Косметический ремонт родной школы выполняли ребята из отряда «Дизайнеры». Помощь ветеранам и пожилым гражданам оказывал трудотряд «Волонтеры», подростки из «Отряда главы» занимались благоустройством села.

Новое направление работы внедрили минувшим летом и в Сыктывкаре, где были организованы социальные отряды. Подростки из этих отрядов помогали ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов. Столичные трудотряды работали по тематическим направлениям. Так, «Юные экологи» помогали вести работу по экологическому просвещению и организации субботников, юнармейские отряды Российского движения школьников при благоустройстве города особое внимание уделяли памятникам и местам захоронений.

Так как в трудовых отрядах работают в основном подростки, которым осталось совсем немного времени для принятия важного жизненного решения – кем быть, организаторы в обязательном порядке предусматривают различные мероприятия, помогающие им определиться в профессиональном плане. Поэтому после работы для трудотрядовцев организовывались различные профориентационные экскурсии, встречи, деловые игры. Когда ребята сами трудятся, воочию могут увидеть, как работает оборудование, услышать истории профессионалов, самостоятельно оценить, насколько интересна та или иная специальность, они получают важный опыт для будущей жизни.

В профориентационном плане интересен опыт Сыктывдинского района, где в рамках Года наставничества в Республике Коми летом прошла акция «Неделя без турникетов», цель которой – познакомить школьников из летних трудовых отрядов с работой предприятий и организаций. Для ребят был организован проф-ориентационный квест «Работник будущего» с ежедневными заданиями, так называемыми «фишками дня». Каждый день в течение недели школьникам предлагалось выполнить задание, например, изобразить своего наставника или назвать пять уникальных фактов о той профессии, в которой им предстояло разобраться за время трудовой практики. Выполнение заданий позволило ребятам погрузиться в деятельность организаций, узнать больше о специальности, обрести пример для подражания и, возможно, принять для себя решение, кем они хотят работать в будущем.

Чтобы разнообразить досуг детей из трудовых бригад, организаторы знакомили сыктывдинских школьников с различными занятиями и профессиями. Так, отряд посетил кроссфит и воркаут центра «Гончар». Тренер центра провел с ребятами кроссфит-тренировку, включающую в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжелой атлетики, плиометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, упражнений стронгмена, бега и т.д.

Центр занятости Сыктывдинского района пригласил на открытый урок к ребятам из летнего трудового лагеря музыканта республиканской филармонии Дмитрия Федореева. Он рассказал о профессии музыканта, поделился опытом и исполнил на скрипке современную мелодию. В рамках этой встречи специалист центра занятости провела также профориентационную игру «Маэстро». Участники игры смогли проверить свои знания в музыкальной сфере, отгадали песни, музыкантов и певцов, освежили знания о музыкальных инструментах.

В Сыктывкаре решили объединить профориентационную направленность мероприятий и профилактику правонарушений среди подростков. В рамках Года наставничества для участников летних трудовых отрядов провели экскурсию в столичное управление МВД. Ребятам рассказали о профессии сотрудника полиции и познакомили с увлекательным миром криминалистики. В ходе беседы они узнали, что понятие «сотрудник органов внутренних дел» включает в себя разные специальности, в их числе участковый инспектор, сотрудник ГИБДД и патрульно-постовой службы, эксперт-криминалист, сотрудник уголовного розыска.

Будущим абитуриентам высших учебных заведений пояснили, какими качествами должен обладать сотрудник внутренних дел. Ребята посетили центр оперативного управления, куда стекается вся информация с видеокамер, установленных на улицах и площадях Сыктывкара, и где сотрудники полиции в онлайн-режиме наблюдают за оперативной ситуацией в городе. Больше всего школьников заинтересовала служба экспертов-криминалистов. Они узнали, насколько важные задачи выполняют уголовный розыск и участковые уполномоченные, обеспечивающие правопорядок на своих участках.

Центр занятости Усть-Вымского района в рамках «Года наставничества» организовал для школьников из трудового отряда «Чистый Жешарт» целый комплекс мероприятий. Ребята побывали с профориентационными экскурсиями в РЭС «Комиэнерго» в Айкино, узнали, что входит в должностные обязанности сотрудников оперативно-диспетчерской службы и дежурного персонала подстанции.

Для школьников села Айкино, которые работали в летней трудовой бригаде при администрации поселения, организовали экскурсию в местный отряд федеральной противопожарной службы. Подросткам показали автомобильную технику, профессиональное оборудование, защитное обмундирование и основные помещения пожарной части, рассказали о работе пожарных.

В микуньской спортивной школе по плаванию «Северная волна» ребята смогли заглянуть под чашу городского бассейна и изнутри увидеть механизмы его работы.

В усть-цилемской школе в рамках проекта «Герои живут рядом» подростки встретились с ветераном труда Татьяной Чупровой, трудовой стаж которой составляет более 45 лет. Она рассказала ребятам о своей жизни, профессиональном образовании и трудовой деятельности, дала много ценных советов.