Деловые игры, тестирование и танцы

24 сентября на базе детского оздоровительного лагеря «Гренада» состоялся традиционный республиканский слет победителей – участников лагерей труда и отдыха летней трудовой кампании-2019, организованный министерством образования, науки и молодежной политики и министерством труда, занятости и социальной защиты Коми.

В рамках слета специалисты службы занятости Сыктывкара и Сыктывдинского района провели с ребятами профориентационные занятия в увлекательной игровой форме. Окунуться в мир профессий, получить экономические навыки и определиться со своим профессиональным выбором пожелали более ста подростков из разных муниципалитетов республики. Поскольку сегодня многие молодые люди предпочитают выстраивать свой бизнес, четыре из шести тематических площадок были посвящены предпринимательской сфере деятельности.

В процессе деловой игры «20 бизнес-идей для подростков» командам участников предлагалось выбрать из двадцати вариантов один и аргументировать свой выбор, опираясь на такие критерии, как первоначальные вложения, целевая аудитория и сроки окупаемости. Подростки обстоятельно обсуждали задание и в моделируемых условиях проявляли реальные предпринимательские способности. Еще на одной площадке они знакомились с основными понятиями предпринимательской деятельности и экономики с помощью занимательных ребусов.

Не менее увлекательной для участников оказалась деловая игра «Поход», в процессе которой предлагалось собрать в поход все необходимые вещи в условиях ограниченности ресурсов. С помощью карточек с названиями предметов ребята знакомились с базовыми экономическими понятиями «потребности» и «расходы», методом голосования принимали решение о наиболее важных потребностях, учились более продуманно планировать свои траты.

В ходе деловой игры «Мой бизнес» под руководством бизнес-тренера школьники учились составлять настоящий бизнес-план с помощью карточных денег и других необходимых ресурсов. Предложенные тренером идеи команды обсуждали и создавали собственный бизнес-план, который затем представляли конкурсной комиссии в составе тренера и двух ассистентов Центра развития предпринимательства.

Для расширения представлений подростков о профессиях специалистом ЦЗН была проведена интерактивная игра «Угадай профессию». Разбившись на команды, ребята с помощью пантомимы изображали предлагаемые профессии, знакомясь через игру с содержанием труда.

Для школьников, желающих разобраться в том, что их по-настоящему увлекает и какая профессия более всего им подойдет, организовали профессиональное экспресс-тестирование.

Активно подвигаться можно было на площадке: в форме танцевального флешмоба под руководством инструктора по хореографии ребята разучили красивые и несложные движения. В итоге получались зажигательные и энергичные танцевальные композиции, зарядившие позитивом подростков, многие из которых пробовали себя в роли танцоров впервые.

Под занавес слета по традиции объявляют муниципалитеты, ставшие победителями по итогам трудового лета. В этом году в номинации «Город» лучшим был признан Сыктывкар, в номинации «Село» – Прилузский район.