«Ника» начала сезон с поражения

Женская сыктывкарская баскетбольная команда «Ника» начала соревновательный сезон-2019/20 с гостевого выступления в одной восьмой финала Кубка России. Соперником «Ники» была подмосковная команда из элитного дивизиона – премьер-лиги – «Спарта энд К». Матч закончился поражением сыктывкарок со счетом 58:86. Теперь клуб из Коми готовится к ответственным матчам в Чехии.

Накануне отъезда на кубковую игру сыктывкарская команда прошла углубленное физиолого-биохимическое обследование в отделе института физиологии Коми научного центра. Спортсменок тестировали на новейшем оборудовании с целью получить оценку психофизиологических качеств, уровня координации движений и функции внешнего дыхания. Тестирование показало, что баскетболистки качественно провели подготовительную работу к предстоящему соревновательному сезону и полностью готовы к официальным матчам.

Игра «Ники» с командой «Спарта энд К» прошла полностью под диктовку хозяев площадки. В первой же четверти сыктывкарки уступили со счетом 16:27. В следующем игровом отрезке они оказали более достойное сопротивление, проиграв лишь с разницей в одно очко (17:18). Оказалось, что это был максимум возможностей «Ники», и в оставшихся четвертях они также последовательно уступали с большим разрывом. «Спарта энд К» продолжит кубковое шествие в четвертьфинал турнира, где поспорит с победителем пары «Динамо» (Курск) – «Вологда-Чеваката» (Вологда).

Комментируя прошедший матч пресс-службе клуба из Коми, главный тренер «Ники» Дмитрий Шумихин отметил, что матч против грозного соперника, который выступает на дивизион выше, расценивался как подготовительный к сезону:

– И задачи, соответственно, были – проверить на сопернике из премьер-лиги наши наработки последней недели подготовки. Да, многое не получилось, но это можно объяснить в том числе и тяжелой дорогой. Мы ехали на игру в Видное по пробкам три часа. Приехали только за 35 минут до начала встречи. Что еще было видно по игре, так то, что нам пока не хватает выдержки и дисциплины в защите. Совершили много напрасных фолов, в атаке были проблемы при реализации открытых бросков. Сейчас у нас есть время перед стартом в Европейской баскетбольной лиге, над решением этих проблем и будем работать.

В начале октября сыктывкарки отправятся в Чехию, где выступят в стартовом этапе Европейской женской баскетбольной лиги. Первый матч состоится 4 октября против клуба «Брно» из одноименного города. А выступления в чемпионате суперлиги-1 «Ника» начнет с матчей в Омске против местного «Нефтяника». Игры пройдут 16-17 октября.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы министерства спорта Коми и www.wbcs.ru