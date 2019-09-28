Анголец Эгаш дебютирует за «Новую генерацию»

27-28 сентября на домашней арене сыктывкарская мини-футбольная команда «Новая генерация» проведет очередные встречи в чемпионате суперлиги. Соперником клуба из Коми станет норильский «Норникель». В этих матчах в составе местной команды дебютирует ангольский легионер Эгаш.

«Новая генерация» готовится к предстоящим домашним встречам с особым настроем, ведь в предыдущих играх футболисты из Коми дважды уступили дебютанту суперлиги – грозненскому «Беркуту». В составе желто-синих анголец Эгаш, который проходил сборы вместе с командой и уже играл в предсезонном турнире, но еще не проводил официальных игр. Кроме того, матчи будут вдвойне интересны еще и тем, что впервые против бывших одноклубников сыграет один из героев серии плей-офф прошлого сезона Дмитрий Леготин. В межсезонье сыктывкарец перешел в «Норильский никель».

В интервью пресс-службе «Новой генерации» Эгаш сказал, что в столице Коми становится холоднее с каждым днем и это немного пугает его, ведь ранее он жил в южном городе Краснодаре. Чтобы полностью адаптироваться, ему нужно не менее двух месяцев:

– После буду чувствовать себя как дома. Психологически я максимально был готов играть уже в первом туре, но не смог сыграть в нем. С нетерпением жду того дня, когда выйду. Знаю, что будет какое-то волнение перед играми, но это нормально, ибо каждый человек испытывает волнение в преддверии важного события. Надеюсь, после выхода на паркет его не будет. Поэтому в течение недели я поработаю, чтобы быть готовым и физически, и психологически.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы ФК «Новая генерация»