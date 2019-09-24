От жителей Коми ждут предложений по развитию Воркуты и Инты

По поручению главы Коми Сергея Гапликова на портале «Активный регион» создана онлайн-приемная, где каждый желающий может оставить предложения по программе развития северных моногородов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Предложения принимаются до 15 октября проектным офисом Республики Коми по развитию Воркуты и Инты, который возглавил министр инвестиций, промышленности и транспорта Александр Ремига.

– Для себя мы уже выстроили основу для составления плана развития моногородов. Он выверен с учетом поручения главы Республики Коми. Определены миссия, цели и основные направления. В этом вопросе мы тесно взаимодействуем с профильными федеральными ведомствами, информационно-аналитическим центром государственной комиссии по вопросам развития Арктики и органами исполнительной власти нашего региона, – пояснил Александр Ремига.

Напомним, в августе этого года Сергей Гапликов участвовал в совещании Владимира Путина с руководителями угледобывающих регионов. Глава Коми доложил президенту о ситуации в Воркуте и Инте. Он предложил оказать региону дополнительную поддержку. Глава государства одобрил предложение Сергея Гапликова и дал ряд поручений. Согласно документу в плане по развитию Воркуты и Инты необходимо обратить особое внимание на поддержку занятости местного населения, определить перспективы развития угледобычи в регионе, а также проработать финансовое обеспечение вопроса.

Сейчас к обсуждению проекта по развитию городов привлечены руководители профильных министерств республики, администраций Воркуты и Инты, представители Коми научного центра УрО РАН, предприниматели.

План по развитию Воркуты и Инты должен быть разработан правительством Российской Федерации совместно с правительством Коми и утвержден до 31 декабря 2019 года.

Лина ПЕРОВА