Беговой «взрыв» в Кировском парке

«Кросс нации» собрал в столице Коми более пяти тысяч человек

В минувшую субботу в Сыктывкаре, как и по всей стране, состоялась традиционная спортивная акция «Кросс нации». На этот раз старт в столице Коми не стал основным в регионе, а также впервые прошел не на Стефановской площади, а «прописался» на новом месте – в Кировском парке. Тем не менее День бега порадовал горожан и гостей столицы, собрав более пяти тысяч приверженцев здорового образа жизни. Примерно такое же количество любителей бега было в Ухте, которая в этом году стала центральным местом стартов.

Перед началом беговых баталий с праздником спорта участников поздравила заместитель руководителя администрации Сыктывкара Елена Семейкина и многократный чемпион мира по тхэквондо, муниципальный посол ГТО Анатолий Чиканчи. После торжественных речей Анатолий Чиканчи для всех желающих провел зарядку.

Основной сыктывкарский забег проходил на новом месте, и тут возникли некоторые сложности во время спортивных забегов. Трасса была оцеплена специальными заграждающими лентами не полностью, и прохожие то и дело выходили на нее, мешая бегущим. Не хватало и волонтеров, которые бы могли как-то воздействовать на нарушителей. Те волонтеры, которые были на трассе, лишь кричали прохожим издалека, а это не всегда действовало.

Дождливая сентябрьская погода не отпугнула любителей здорового образа жизни: как массовый, так и спортивный забеги собрали приличное количество участников. «Кросс нации» традиционно открыли старты спортсменов. Это были воспитанники различных сыктывкарских ДЮСШ, профессиональные легкоатлеты и просто хорошо подготовленные люди. Участие в этих стартах приняло более трехсот человек. Женщины бежали пять километров, мужчины – десять.

Положив маленького сына Мирона в специально оборудованную для бега коляску, в спортивном забеге поучаствовала сыктывкарка Татьяна. Она более трех лет занимается бегом. За это время неоднократно участвовала в разных марафонах. На финише ее встречал супруг, который помогал преодолевать дистанцию морально.

Победителей по различным возрастным категориям было много, но регулярно в их числе выделяются одни из лучших легкоатлетов региона – Максим Когут и Анна Старцева. Максим победил среди мужчин 1980-89 годов рождения, Анна среди женщин 1979-99 г.р.

Главный республиканский старт прошел в индустриальной столице Коми в районе Первомайской площади. В забеге участвовало более пяти тысяч человек. К акции присоединились и в других городах и районах республики. Сотни сосногорских любителей бега стартовали от универсального спортивного комплекса «Метеор» и финишировали на стадионе «Локомотив». Около тысячи воркутинцев в возрасте от 13 до 85 лет отметили День бега на стадионе «Юбилейный». В старте лично поучаствовал руководитель администрации города Игорь Гурьев. Как сообщает пресс-служба мэрии Воркуты, Игорь Гурьев пообещал, что следующий «Кросс нации» будет проводиться уже на обновленном стадионе. Там летом 2020 года пройдет масштабная реконструкция. Средства на эти цели город получит из республиканского бюджета.

Массовый забег протянулся на два с половиной километра. На старты вышло более трех тысяч человек. С улыбками на лицах в беговое приключение пустились дети с родителями, представители разных спортивных школ, а также трудовые коллективы. В одном строю бежали и суровые бойцы из сыктывкарского клуба смешанных единоборств «Север», и студенты Сыктывкарского университета, и дошколята из детсада «Олененок», которые с гордостью держали в руках таблички с названием любимого садика.

– Нам все понравилось. Мы все в семье регулярно занимаемся спортом. Из небольших минусов могу заметить, что бежать было тесновато, в этом плане организаторам нужно будет поработать в следующем году, – рассказала участница забега Ольга Оксузян, которая преодолела дистанцию с маленьким сыном Марком.

Директор сыктывкарской спортивной школы олимпийского резерва Андрей Фокин отметил, что выходит на каждый подобный старт с большим удовольствием. Это не только пробежка для здоровья, но и повод встретиться с друзьями-спортсменами. Он также сказал, что мечтает, чтобы в столице Коми когда-нибудь прошел настоящий серьезный марафон. Возможно, его дистанцию проложат в том числе и по набережной Сысолы, и это будет невероятно красиво.

Учитывая, что в столице Коми ко Дню бега также присоединились жители Краснозатонского и Верхней Максаковки, по подсчетам организаторов, всего участников было около 5500 тысяч. В рамках праздника состоялось награждение золотозначкистов спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и призеров городского проекта «Пойдем, побегаем!».

Ярослав СЕВРУК

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