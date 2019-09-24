Солнечные краски и фееричное великолепие

Пестрые краски осенней листвы, сверкающие буквы новых имен на Доске почета, улыбки горожан и волшебные искры фейерверка – Усинск отпраздновал 35-летие. История города неразрывно связана с добычей нефти и газа, неудивительно, что день рождения города в нефтяной столице Республики Коми отмечают вместе с профессиональным праздником работников нефтяной и газовой промышленности.

Сотрудники «РН – Северная нефть», дочернего общества компании «Роснефть», стали участниками всех мероприятий, приуроченных к юбилею Усинска и 90-летию нефтяной и газовой промышленности Республики Коми.

Открыл череду торжеств праздничный вечер в городском Дворце культуры, где собрались представители «РН – Северная нефть» и других дочерних обществ компании. Поздравить виновников торжества с профессиональным праздником пришли руководители муниципального образования, деловые и социальные партнеры градообразующего предприятия.

– Нефтегазовая отрасль сегодня – это основа экономической стабильности страны, залог ее развития, – обратился к коллегам первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер «РН – Северная нефть» Руслан Романив. – Мы вместе делаем тяжелую, но такую нужную работу, трудимся на благо компании и нашей Родины. Желаю вам, уважаемые коллеги, счастья, здоровья и самое главное – безопасного труда.

На праздничном концерте красочные танцевальные номера сменялись выступлениями корпоративной команды КВН «Вышка» и сценками об истории нефтяной столицы Тимано-Печоры. Но, без сомнений, главными героями торжества стали сотрудники «Роснефти». В этот день 50 профессионалов были отмечены ведомственными, корпоративными и муниципальными наградами за многолетний добросовестный труд.

По традиции в канун Дня города в Усинске обновили Доску почета. В галерее славы разместили фотографии горожан, прославляющих нефтяную столицу своим трудом. Среди награжденных начальник отдела договорного сопровождения Управления эффективности и экономического анализа бурения ООО «РН – Северная нефть» Сергей Каплин.

– Для меня занесение на Доску почета стало сюрпризом и подарком к личному юбилею: в этом году ровно десять лет, как я работаю в компании, – сказал Сергей Каплин. – Приятно, что мой труд отметили на уровне города. Постараюсь оправдать оказанную честь.

В концертном зале Дворца культуры на вечере, посвященном 35-летию города и 90-летию нефтяной промышленности республики, усинцев поздравили глава региона Сергей Гапликов, член совета Общественной палаты России, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор, министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Александр Ремига, руководители градообразующих предприятий и главы администрации Усинска разных лет.

Юбилейные мероприятия охватили весь Усинск. Началась программа с «Северного карнавала». Солнечных красок в палитру осеннего дня добавили одетые в корпоративные цвета десятки сотрудников «РН – Северная нефть». По традиции нефтяники пришли на праздник семьями, с огромными воздушными шарами и с отличным настроением, которым щедро делились с окружающими.

А завершились торжества грандиозным салютом, который подарила любимому городу «РН – Северная нефть». Длился фейерверк 25 минут – по числу лет, исполнившихся предприятию в этом году. Яркие разноцветные брызги укрыли праздничным великолепием усинское небо и словно осветили городу путь к новому юбилею, теперь уже сорокалетнему.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»