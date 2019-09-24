Народные проекты в Томе

В рамках республиканской программы «Народный бюджет» в сельском поселении «Том» завершены три проекта.

В Картаеле проложено около километра новых тротуаров по улицам Лесной и Набережной. Народный проект в деревне реализован по направлению «Занятость населения»: на строительстве и ремонте тротуаров было трудоустроено пять человек, имеющих статус безработного. Бюджет проекта – 349 тысяч рублей, из них из бюджета республики – 300 тысяч, бюджета района – 34 тысяч, 15 тысяч – средства населения.

В Томе 1230 метров новых мостков пролегли по улицам Аэропортовской и Широкой. Отремонтировано ограждение кладбища. Бюджет проекта составил 355,8 тысячи рублей, из них 300 – республиканская субсидия, 34 тысячи из бюджета муниципалитета, 21 800 рублей – вклад местных жителей.

В поселке Койю обустроили детский парк отдыха периметром 180 метров. После демонтажа игровых конструкций, приобретенных поселением два года назад, была произведена расчистка участка, разобрано два старых бесхозных дома. На подготовке территории техника подрядчика, индивидуального предпринимателя Валерия Эйсмонта, – манипулятор и бортовая машина – работали более восьми дней. Проведена планировка площадки, установлено ограждение, построена беседка, к парку проложили тротуары. Бюджет проекта составил 362,3 тысячи рублей, из них республиканская субсидия – 300 тысяч, из бюджета района – 34 тысячи, средства населения – 28,3 тысячи.

Торжественное открытие парка отдыха жители запланировали на конец месяца. К этому времени вновь установят детские игровые конструкции, силами волонтеров будет произведена окраска ограждения, школьники примут участие в высадке деревьев и кустарников.

Напомним, проект «Народный бюджет» реализуется в Коми с 2016 года по поручению главы республики Сергея Гапликова. В Ижемском районе в рамках «Народного бюджета» в этом году реализуется 21 народный проект на общую сумму около семи миллионов рублей.

Игорь ПЕТРОВ

Фото предоставлено СП «Том»