Увеличена субсидия на реализацию народных инициатив

Глава Коми Сергей Гапликов поручил дополнительно выделить более 325 миллионов рублей на народные проекты. Средства рассчитаны на реализацию проекта «Народный бюджет» в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов. Деньги пойдут на реализацию инициатив жителей региона в сферах образования, культуры, предпринимательства, спорта, благоустройства и других, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Субсидия выделяется в рамках поручения главы Коми по дополнительной поддержке социальной сферы и экономики. Увеличение средств предусмотрено в проекте закона о республиканском бюджете на 2020 год и период 2021 и 2022 годов.

В 2020 году на проект «Народный бюджет» будет выделено дополнительно 83,3 миллиона рублей, в 2021 году – 159,2 миллиона, в 2022-м – 83,2 миллиона рублей.

Таким образом, общее финансирование составит в 2020 году 124,1 миллиона рублей, на 2021 год – 200 миллионов рублей, на 2022-й – 124 миллиона рублей.

– Когда мы только запустили «Народный бюджет», было отобрано 143 проекта с общим объемом финансирования около 40 миллионов рублей. В этом году на «Народный бюджет» мы выделили вдвое больше средств. И даже этого недостаточно. Потребность у людей не только есть, она растет. В каждом городе и районе, куда бы я ни приезжал, на встречах с руководителями населенных пунктов мы постоянно обсуждаем эту тему. Наши жители готовы принимать самое активное участие в этой программе. Мы получаем сотни инициатив с мест. И, самое главное, есть качественный результат. Поэтому я принял решение выделить на «Народный бюджет» дополнительные средства, – прокомментировал Сергей Гапликов.

Напомним, проект «Народный бюджет», стартовавший по инициативе главы Коми в 2016 году, позволил объединить усилия жителей, властей и бизнеса для решения вопросов местного значения и экономического развития республики. За время реализации «Народного бюджета» в более 400 населенных пунктах республики отремонтированы дороги, мосты, колодцы, благоустроены общественные места, памятники, кладбища, обустроены игровые и спортивные площадки, снесены ветхие здания, ликвидированы несанкционированные свалки, установлены контейнеры для сбора ТКО, модернизировано уличное освещение, проведены ремонты в детских садах, школах и домах культуры. Проект позволил создать сотни новых рабочих мест.

В 2017 и 2018 годах на финансирование проекта из республиканского бюджета было выделено около 40 миллионов рублей. В 2019 году сумма субсидии возросла в два раза и достигла 90,8 миллиона рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru