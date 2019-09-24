Юлия Белорукова пропустит сезон

Лыжница из Сосногорска, член сборной России Юлия Белорукова пропустит спортивный сезон-2019/20 из-за беременности. Об этом в интервью интернет-порталу «На лыжи!» сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В интервью Елена Вяльбе рассказала, что о возможности пропустить сезон по такой уважительной причине женщинам сборной России сообщили на специальном собрании в конце прошлого сезона. Главным основанием послужило то, что сезон будет переходным, то есть обойдется без таких важных стартов, как чемпионат мира и Олимпийские игры. Возможностью воспользовалась не только Юлия Белорукова, но и Елена Соболева, которая в этом году вышла замуж за лидера сборной России, лыжника Сергея Устюгова.

Свадьба же Юлии Белоруковой состоялась в мае, и ее избранником стал лыжник Никита Ступак. В недавнем прямом эфире в инстаграме, отвечая на вопрос о кумирах, она ответила, что Никита – ее кумир: «Я фанатею от своего супруга».

Ярослав СЕВРУК

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