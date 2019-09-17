Кыддзявидзь обзавелся летней сценой

ТОС «Луза» поселка Кыддзявидзь Прилузского района завершил строительство летней сцены, на которой будут проходить местные праздники. Строительство стало одновременно стартом для проекта «Лента дружбы», придуманного Ассоциацией ТОС Коми.

Как рассказала «Республике» председатель ТОС «Луза» Алла Незгода, идея строительства сцены пришла зимой: увидела, что старая сцена уже окончательно рухнула, и поняла, что надо что-то делать. И сразу же, как приехала в Сыктывкар, пошла в Ассоциацию ТОС за помощью в написании проекта. Готовый проект был одобрен министерством экономики Коми, средства «Лузе» выделили, но вот с реализацией были сложности. Изначально планировали заказать летнюю сцену фабричного производства, но цены на такие сооружения оказались немалыми. Тогда решили сделать деревянную, заказать у кого-нибудь из местных предпринимателей. Желающие вроде бы находились, а потом исчезали, видимо, не хотели за небольшие деньги браться за объект для достаточно отдаленного от столицы Коми поселка. За неимением сцены местные таланты этим летом в качестве сцены использовали крыльцо клуба.

Лето тем временем близилось к концу, так что существовала опасность, что проект до зимы так и не реализуют, а для одного из самых первых и активных в республике ТОСов такая ситуация была неприемлема. Наконец, нашли подрядчика, им выступил сыктывкарец Василий Полевой. Личную помощь оказал и председатель АТОС Коми Дмитрий Сизев, приехавший в Кыддзявидзь помогать со строительством, да еще привезший с собой волонтеров, благодаря которым сцену очень красочно и оригинально оформили. Помогали и местные неравнодушные жители, в том числе активисты из местного совета ветеранов труда, заведующая клубом.

В целом строительство сцены – стройматериалы, краска, оплата труда рабочих – обошлось примерно в 135 тысяч рублей.

– Сцена, конечно, получилась очень красивая, стоит в самом центре села. Хотелось бы сделать ее не просто с декоративной обрешеткой, а еще с крышей, но средств этого гранта не хватило. Ничего, мы не унываем, будут и другие проекты, я верю, что все у нас получится, – сказала Алла Незгода. – Проект получился показательный – в его реализации были и положительные, и отрицательные моменты. Но это полезный опыт, которым я хотела бы поделиться на встрече с другими ТОСами.

Кроме того, прилузский проект «Летняя сцена» стал стартом для проекта АТОС «Лента дружбы», призванного сплотить активных людей из разных городов и районов. По задумке, общественники будут приходить на помощь людям из других ТОСов, когда тем остро нужны рабочие руки.

Анна ПОТЕХИНА

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